محادثات إيرانية روسية حول تطوير التعاون النووي السلمي

التقى مساعد الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بعد وصوله إلى موسكو يوم الثلاثاء مع مدير شركة "روس أتوم" الحكومية الروسية، ألكسي ليخاتشوف، وناقش الجانبان تطوير التعاون النووي السلمي بين البلدين، حسب وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).

وتباحث إسلامي وليخاتشوف حول أحدث التطورات والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة "روس أتوم" الحكومة الروسية.

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وفي مقابلة له، اليوم الأربعاء، أشار إلى "تفاهمات أولية" للإسراع في تنفيذ "المشاريع والخطط" في المجال النووي. وقال إن المشاريع تشمل القطاع الصحي، وتطوير استخدام الإشعاع، ومحطات إنتاج الطاقة، وخاصة إدارة وتشغيل المحطة رقم 1 في بوشهر وتطوير المرحلة الثانية والثالثة في المحطة.

ونظرا للتأخير في دفع الديون من قبل إيران إلى الجانب الروسي، الأمر الذي تسبب في التأخير في تنفيذ بعض المشاريع في محطة بوشهر، أضاف إسلامي قائلا: "تم الاتفاق أيضا على تحديد جدول زمني بشأن التزاماتنا في السداد المالي، حتى لا يتأخر المشروع وبطريقة ما يتم منع استمرار التأخير الذي يستمر منذ 22 شهراً حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك العمل على زيادة الكفاءة، للتعويض عن التأخير في المشروع".