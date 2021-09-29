مسؤولون: أميركا تتواصل مع الصين لخفض وارداتها النفطية من إيران

كشف مسؤولون أميركيون وأوروبيون، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع الصين من أجل خفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني، بينما تسعى واشنطن لإقناع طهران باستئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وساعد شراء الشركات الصينية للنفط الإيراني اقتصاد الجمهورية الإسلامية على الصمود في مواجهة العقوبات الأميركية، التي تستهدف وقف هذه المبيعات للضغط على طهران كي تحد من برنامجها النووي.



وقال مسؤول أميركي - تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة: "نحن على علم بمشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني. وسنستخدم عقوباتنا للرد على التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك من يتعاملون مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر".

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وأضاف: "غير أننا نتواصل دبلوماسيا بشأن ذلك مع الصينيين في إطار حوارنا بخصوص السياسة المتعلقة بإيران وأعتقد بشكل عام أن هذا مسار أكثر فعالية للتصدي لهذه المخاوف".

حوالي نصف مليون برميل نفط يوميا

وفي إطار منفصل، أفاد مسؤول أوروبي أن هذه إحدى القضايا التي أثارتها ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، عندما زارت الصين في أواخر يوليو.

وأكد المسؤول الأوروبي، الذي تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الدبلوماسية النووية، أن الصين تحمي إيران، وأشار إلى أن من القضايا الرئيسية بالنسبة للغرب هي حجم النفط الذي تشتريه بكين من طهران.

وتقدر شركة كبلر لتحليلات السلع بأن واردات النفط الصينية من إيران بلغت في المتوسط 553 ألف برميل يوميا منذ بداية العام حتى أغسطس.

وأُرجئت في يونيو المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء اتفاق 2015، والتي بدأت في أبريل، بعد يومين من انتخاب إبراهيم رئيسي، المنتمي لغلاة المحافظين، رئيسا لإيران، ليحل محل حسن روحاني الذي تفاوضت إدارته على الاتفاق.



ووافقت إيران بموجب الاتفاق على الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لتطوير مادة انشطارية لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتنفي إيران سعيها لصنع قنبلة نووية.



وفي 2018، انسحب الرئيس الأميركي في ذلك الوقت دونالد ترمب من الاتفاق، وعاود فرض عقوبات اقتصادية صارمة شلت الاقتصاد الإيراني، غير أن طهران واصلت مبيعات النفط المحظورة للعملاء، ومن بينهم شركات صينية.

وبعد انتظار لنحو عام، ردت إيران على انسحاب ترمب من الاتفاق بممارسة أنشطة نووية وافقت على الحد منها بموجب الاتفاق، الذي يعرف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال جو بايدن، خليفة ترمب، إنه يضع "الدبلوماسية أولا" مع إيران، ولكن أبدى استعداده للتحول إلى خيارات أخرى، لم يحددها، إذا فشلت المفاوضات.

باريس تحث طهران على العودة للمفاوضات

في غضون ذلك، ذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أنه يتعين على إيران استئناف محادثات فيينا بشأن معاودة واشنطن وطهران الامتثال للاتفاق من أجل تجنب تصعيد دبلوماسي يمكن أن يقوض المفاوضات.

وقال المسؤول: "ينبغي لنا في هذه المرحلة البقاء على اتصال وثيق مع جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة بمن فيهم الروس والصينيون".

وأضاف: "نتوقع على الأخص أن يعبر الصينيون عن أنفسهم ويتصرفوا بطريقة أكثر حزما. يتعين علينا ممارسة الضغط على إيران، فهو لا غنى عنه".

وكان وزير الخارجية الإيرانية صرح يوم الجمعة بأن بلاده ستعود للمحادثات بشأن معاودة الالتزام بالاتفاق النووي "قريبا جدا"، لكنه لم يعط موعدا محددا.

بكين وواشنطن.. علاقة متدهورة

وتراجعت العلاقات الصينية الأميركية إلى أدنى مستوى لها في عقود هذا العام، في ظل عدم تحقيق تقدم يذكر بشأن قضايا تتراوح من حقوق الإنسان إلى الشفافية بخصوص منشأ فيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحافي في 24 سبتمبر، ألقى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بالمسؤولية على الولايات المتحدة لا إيران.



وقال: "لأن الولايات المتحدة هي التي بدأت الجولة الجديدة من التوتر في المسألة النووية الإيرانية، فلا بد لها من تصحيح سياستها الخاطئة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران ورفع جميع العقوبات غير القانونية المفروضة على طهران والولاية القضائية عن أطراف ثالثة والعمل على استئناف المفاوضات وتحقيق نتائج سريعا".