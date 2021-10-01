تفاصيل عن انفجار طهران الغامض.. صور أقمار صناعية تكشف

غالباً ما يلف الغموض حوادث الانفجارات والحرائق التي تلحق بمنشآت ومصانع في إيران، فيما تكتفي السلطات بالإعلان عن اليسير من التفاصيل.

وكانت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أعلنت الأحد الماضي عن اندلاع حريق في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري غربي طهران، مكتفية بالقول إن 3 عاملين قتلوا.

#ISI reveals: On Monday, 27 September 2021, a mysterious #explosion shook western #Tehran, #Iran. According to #ISI intelligence report, the explosion occurred at an #IRGC secret missile base of Shahid Hemmat Industrial Group. pic.twitter.com/EMERYT2S5c — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 30, 2021

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غير أن صور أقمار صناعية أظهرت حجم الضرر الذي لحق بالموقع.

كما أكدت شركة "Imagesatintl" المعلوماتية، أن انفجارا طال "قاعدة صواريخ سرية تابعة للحرس".

إلى ذلك، أوضحت أن الانفجار طال مركزا تابعا لمجموعة "شهيد همت الصناعية"، مضيفة أن الصور تظهر تدمير نحو ربع المبنى.

يذكر أن التلفزيون الرسمي الإيراني كان نقل عن الحرس الثوري قوله في بيان سابق إن "حريقا شب مساء الأحد الماضي في أحد مراكز الأبحاث غرب العاصمة الإيرانية، مضيفا أن 3 أشخاص أصيبوا، قبل أن يتم احتواءه.

وكانت البلاد شهدت خلال السنوات الماضية، موجة حرائق طالت شركات ومصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.

كما سجلت عدة مواقع منشآت عسكرية انفجارات غامضة، لم يكشف عن الجهة التي تقف وراءها، إلا أن مسؤولين إيرانيين كانوا اتهموا أكثر من مرة إسرائيل ومخابراتها بالوقوف وراءها.