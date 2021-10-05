.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مندوب روسيا: العودة إلى مفاوضات فيينا مع إيران مسألة وقت

  • الخط
ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا (أسوشييتد برس)
ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا (أسوشييتد برس)

مندوب روسيا: العودة إلى مفاوضات فيينا مع إيران مسألة وقت

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، أن العودة إلى طاولة المفاوضات الخاصة ببرنامج إيران النووي "مسألة وقت وستجري في مستقبل ليس ببعيد".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن المشاركة في مفاوضات فيينا تتوافق مع مصالح جميع المشاركين بما في ذلك إيران.

كذلك قال أوليانوف إنه "ليس لدينا أسباب للاعتقاد بأن طهران غير مستعدة لمواصلة محادثات فيينا".

مسؤول أميركي: لا تنازلات لطهران مقابل عودتها إلى فيينا أميركا نووي إيران مسؤول أميركي: لا تنازلات لطهران مقابل عودتها إلى فيينا

"لا تنازلات"

وكان مسؤول أميركي رفيع أكد للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تعرض على إيران أي تنازلات لمجرد استئناف المفاوضات النووية.

كما أكد، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس الأميركي"، رفض واشنطن مطالبة بـ"بادرة حسن نية" مثل الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

أتى ذلك، بعد أن دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال المجمدة كشرط مسبق للعودة إلى المحادثات النووية. وقال في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الإيراني الحكومي مساء السبت، "إذا كان لدى الأميركيين نية حقيقية، فليفرجوا عن بعض الأصول الإيرانية المحظورة".

يذكر أن المفاوضات النووية التي انطلقت في فيينا في السادس من أبريل الماضي، متوقفة منذ يونيو، بعد 6 جولات لم تفضِ إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق النووي.

في حين أعلنت الخارجية الإيرانية أكثر من مرة أنها ستستأنف قريبا دون تحديد موعد، رغم أن متحدثا باسمها رجح أمس أن تعود بلاده إلى طاولة التفاوض قبل نوفمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات
مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية
الأكثر قراءة
أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة
شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله
فيديو لحيوان غريب يشبه التمساح يظهر في مصر ويثير رعباً فيديو لحيوان غريب يشبه التمساح يظهر في مصر ويثير رعباً
بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً
تحذير سيصدمك.. لا تصور طعامك وتنشره بمواقع التواصل أبداً تحذير سيصدمك.. لا تصور طعامك وتنشره بمواقع التواصل أبداً
الرئيس التنفيذي لـ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" يخسر 7 مليارات دولار في ساعات
قبل أن تذهب
لبنانيون يطالبون باستكمال العدالة في تحقيق انفجار المرفأ
لبنانيون يطالبون باستكمال العدالة في تحقيق انفجار المرفأ
اكتشف المزيد