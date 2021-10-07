إسرائيل تحذر بعثاتها حول العالم من تهديدات إيرانية إرهابية وشيكة

حذرت إسرائيل بعثاتها في جميع أنحاء العالم من تهديد إرهابي إيراني محتمل، وفقا لتقرير تلفزيوني يوم الأربعاء بعد اعتقال مواطن أذربيجاني بسبب مؤامرة مزعومة لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي أو أكثر في قبرص.

ووفقًا لأخبار القناة 12 الإسرائيلية، طُلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم أن يظلوا في حالة تأهب قصوى.

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وقالت الشبكة أيضا إن ثلاثة من المشتبه بهم في محاولة الهجوم الفاشلة في قبرص والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، يشتبه في فرارهم من قبرص، ولم تذكر القناة مصدر المعلومات.

وفي مارس من هذا العام، حذر مجلس الأمن القومي، الإسرائيليين من احتمال استهدافهم من قبل النظام الإيراني. وقالت إن إيران كانت وراء هجوم بالقنابل قرب السفارة الإسرائيلية في الهند في يناير كانون الثاني لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وألقت الحكومة الإسرائيلية باللوم على "الإرهاب الإيراني" في خطة الأسبوع الماضي لقتل الملياردير تيدي ساغي في قبرص. ويعتبر ساقي رجل أعمال ومؤسس شركة برامج الألعاب Playtech، التي لها مكاتب في نيقوسيا.

وزعمت بعض المصادر أن الهجوم الذي تم إحباطه كان محاولة لاغتيال ساجي مرتبطة بصفقاته التجارية. لكن الحكومة الإسرائيلية ألقت باللوم على إيران يوم الاثنين، وقالت إن ساجي استهدف فقط لأنه رجل أعمال إسرائيلي.

وتم القبض على مشتبه أذربيجاني الأسبوع الماضي للاشتباه في التخطيط لمهاجمة رجل أعمال إسرائيلي أو أكثر. وكشفت السلطات القبرصية عن 11 تهمة محتملة يجري التحقيق فيها مع المشتبه به، بما في ذلك النشاط الإرهابي، والشروع في القتل، والانتماء إلى منظمة إجرامية، والتآمر لارتكاب جريمة، والتواجد في البلاد بشكل غير قانوني، حسب ما أفادت القناة 12 يوم الأربعاء.

وقال محامي المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، للشبكة الإسرائيلية، إن موكله ينفي أي صلات إرهابية وليس لديه ما يخفيه.

وقال ساغي للقناة 12 مساء الاثنين، إنه لم يتم إبلاغه أو تحذيره من الخطر مطلقًا، وإنه غادر قبرص لأسباب غير ذات صلة. وأضاف "بدت العناوين مخيفة للغاية، لكن لا علاقة لي بها. لم أتلق أي إشعار بالمغادرة".