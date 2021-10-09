.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفاة أول رئيس إيراني في منفاه بالعاصمة الفرنسية باريس

  • الخط
بني صدر في باريس

وفاة أول رئيس إيراني في منفاه بالعاصمة الفرنسية باريس

في مقابلته الأخيرة قال: "الانتخابات في إيران ليست حرة، وتذل الناخبين أيضا، لأنه لا حرية بالترشح ولا حرية بالتصويت"

دبي - مسعود الزاهد

نشر في: آخر تحديث:

توفي أول رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبو الحسن بني صدر، صباح اليوم السبت 9 أكتوبر، عن عمر يناهز 88 عاما في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت عائلة بني صدر في بيان صدر صباح السبت إنه توفي في مستشفى في باريس بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في البيان: "بأسف لا ينتهي وقلب مليء بالأسى نبلغ الشعب الإيراني الشريف وفاة السيد أبو الحسن بني صدر، أول رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب بعد ثورة فبراير 1979، وذلك في 9 أكتوبر 2021، حيث "بعد معركة طويلة مع المرض في مستشفى سالبتري في باريس، لحق بالرحمة الإلهية".

بني صدر مع مسعود رجوي بعد هروبه إلى باريس
بني صدر مع مسعود رجوي بعد هروبه إلى باريس

ولد أبو الحسن بني صدر في 22 مارس 1933 في باغشة بمحافظة همدان، وسط إيران وهو من أصول فارسية، كان والده آية الله سيد نصرالله بني صدر ووالدته أشرفي فتح.

هرب من إيران بعد اختلاف مع المرشد الأعلى المؤسس للنظام آية الله خميني، وغادر البلاد متنكرا مع مسعود رجوي عام 1981 ولم يعد.

كان بني صدر يبلغ من العمر 45 عاما أيام الثورة، ومن القلائل الذين استقبلوا آية الله الخميني في مطار باريس قبل أشهر قليلة من الثورة.

وقال في إحدى مقابلاته الأخيرة مع إذاعة فردا الأميركية بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة 1979 "سقوط الجمهورية الإسلامية غير مرجح، بل إنه مؤكد".

كما نصح بمقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، قائلاً: "الانتخابات في إيران ليست غير حرة فقط، لكنها تذل الناخبين أيضا، لأنه لا حرية في الترشح ولا حرية في التصويت".

بني صدر إلى جانب الخميني
بني صدر إلى جانب الخميني

شارك في مكافحة محمد رضا بهلوي، آخر شاهات إيران من خلال الحركات الطلابية في أوائل سنة 1960، وسجن مرتان، وأصيب خلال انتفاضة عام 1963، ثم فر إلى فرنسا.

وعاد إلى إيران مع الخميني في أيام الثورة التي بدأت في فبراير 1979، وكان نائب وزير الاقتصاد والمالية والقائم بأعمال وزير الخارجية لفترة قصيرة خلال عام 1979، ووزيراً للمالية من 1979 إلى 1980، درس المالية والاقتصاد في فرنسا، بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال.

اتهم أبو الحسن بني الصدر بالتقصير في 21 يونيو 1981 من قبل البرلمان الإيراني، بدعوى أنه يعمل ضد رجال الدين في السلطة ويريد حذفهم منها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين
بدون مكملات.. 3 أسرار لتقوية مناعتك طبيعيا بدون مكملات.. 3 أسرار لتقوية مناعتك طبيعيا
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
طبيب تنكر كامرأة وشوّه ريم العلوي بالأسيد في انجلترا طبيب تنكر كامرأة وشوّه ريم العلوي بالأسيد في انجلترا
تعرف إلى جوازات السفر الأقوى لسنة 2021.. ماذا عن بلدك؟ تعرف إلى جوازات السفر الأقوى لسنة 2021.. ماذا عن بلدك؟
عراقي اشترى لامبورغيني وقادها بتهور.. فصادرتها الدنمارك عراقي اشترى لامبورغيني وقادها بتهور.. فصادرتها الدنمارك
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب" اليوم
عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته
قبل أن تذهب
قبيل الانتخابات.. البصريون يرجحون كفة الوجوه الجديدة
قبيل الانتخابات.. البصريون يرجحون كفة الوجوه الجديدة
اكتشف المزيد