.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

من اليابسة للبحر.. "حرب المناورات" بين طهران وباكو مستمرة

  • الخط
سفينة حربية أذربيجانية في بحر قزوين

من اليابسة للبحر.. "حرب المناورات" بين طهران وباكو مستمرة

دبي - مسعود الزاهد

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن "حرب المناورات" التي بدأت بين طهران وباكو مستمرة وانتقلت من اليابسة إلى البحر. فقد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الأحد أن بحريتها ستجري مناورة عسكرية في بحر قزوين.

وقالت الوزارة في بيان إن المناورة ستبدأ في 11 أكتوبر وستستمر حتى 13 من الشهر نفسه، بمشاركة كافة وحدات القوة البحرية، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي فعلا لا قولا إيران إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي فعلا لا قولا

كما أضافت أن السفن والقوات البحرية الخاصة لأذربيجان ستشارك في المناورة العسكرية، مؤكدة أن "الهدف من هذه المناورة حماية البنية التحتية للطاقة والدفاع عنها في المياه الإقليمية لجمهورية أذربيجان في بحر قزوين".

وتقع أذربيجان على الشاطئ الغربي لبحر قزوين وإيران في جنوبه.

أحد أهم مهاد صناعة النفط

يذكر أن أذربيجان تنتج نحو مليون برميل من النفط يومياً وحوالي 30 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً. ويقع قسم كبير من حقول هذا البلد في بحر قزوين، لذا تعتبر أذربيجان أحد أهم مهاد صناعة النفط في القوقاز وبحر قزوين.

حقول أذربيجانية في بحر قزوين
حقول أذربيجانية في بحر قزوين

وعلى خلفية الخلافات بين أذربيجان وإيران، اندلعت "حرب المناورات" في 12 سبتمبر الفائت بتمرین عسکري تحت عنوان "الأشقاء الثلاث" بمشاركة باكستان وتركيا وأذربيجان.

إلا أن رد طهران، المتأزمة علاقاتها بباكو، جاء من خلال مناورة للجيش الإيراني على حدود جمهورية نخجوان (نختشيفان) ذات الحكم الذاتي التابعة لأذربيجان في الأول من أكتوبر.

وبعد ذلك جاء الرد الأذري بتنظيم مناورة مشتركة مع تركيا على الحدود الإيرانية من 5 إلى 8 أكتوبر. كما أجريت في نفس الفترة مناورة ثلاثية بمشاركة تركية أذربيجانية جورجية تحت اسم "ما لا نهاية 2021" في تبليسي عاصمة جورجيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شروط الحصول على التأشيرة السياحية 5 سنوات في الإمارات شروط الحصول على التأشيرة السياحية 5 سنوات في الإمارات
هل رفعت الإمارات الحظر عن تطبيق هل رفعت الإمارات الحظر عن تطبيق "فيس تايم"؟
الأكثر قراءة
الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب"
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
قبل أن تذهب
روسيا ترعى اتفاقاً بين النظام السوري والمعارضة قرب حدود الأردن
روسيا ترعى اتفاقاً بين النظام السوري والمعارضة قرب حدود الأردن
اكتشف المزيد