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الحرس الثوري الإيراني يشيد بموقف طالبان من النساء

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خامنئي وخلفة قادة من الحرس الثوري الإرياني (أرشيفية- فرانس برس)

الحرس الثوري الإيراني يشيد بموقف طالبان من النساء

مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني في شؤون العمليات عباس نيل فروشان: حركة طالبان باتت مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل 20 عاماً

دبي - مسعود الزاهد

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أشاد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني في شؤون العمليات عباس نيل فروشان، بموقف طالبان من النساء وقال إن حركة طالبان باتت "مختلفة تماما" عما كانت عليه قبل 20 عاما وتوصلت إلى قناعة بأنها لا تستطيع "تجاهل دور الشعوب وكذلك دور المرأة في أفغانستان".

وأضاف نيل فروشان في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء، إن حركة طالبان في أفغانستان تقاتل داعش وأن التغيير في هذه الحركة "واضح تماما".

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وتأتي هذه التصريحات على لسان مسؤول رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني في الوقت الذي قامت فيه حركة طالبان بتجريد العديد من النساء الحكوميات من وظائفهن وفرضت الحجاب بشكل قسري على جميع النساء وطبقت الفصل بين الجنسين على نطاق واسع، وحرمت العديد من الفتيات الأفغانيات من حقهن في التعليم، مما اضطر بعض الرياضيات والرياضيين والصحفيات والصحفيين والناشطات والناشطين إلى الفرار من أفغانستان.

وكان تحويل وزارة شؤون المرأة إلى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعامل في أفغانستان ومع التجمعات الاحتجاجية النسائية من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها طالبان خلال الشهرين الماضيين.

يذكر أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" تطبق هي الأخرى نوعا من هذه القيود بشكل أو آخر وخاصة بحق النساء.

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