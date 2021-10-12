رئيس الموساد السابق: إيران أكثر عزلة مما كانت عليه

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الثلاثاء عن الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي يوسي كوهين القول، إن إيران لا تزال بعيدة عن تصنيع قنبلة نووية.

وأضاف "إيران أكثر عزلة عما كانت عليه في حقبة الاتفاق النووي".

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وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، مواقف بلاده السابقة تجاه الملف النووي الإيراني. وأكد في مستهل جلسة الحكومة الاحتفالية بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن إسرائيل ستحرص على منع طهران من امتلاك قدرة نووية بالفعل لا بالقول والخطابات فقط.

كما اعتبر أن العالم برمته ينتظر هذه الأيام رد إيران بخصوص العودة إلى المفاوضات النووية في فيينا، بينما الأخيرة تماطل.

وفي الإطار، انتقد رئيس إسرائيل ايتسحاق هرتسوغ "النقص في التنسيق" الدولي في التصدي لما وصفه بـ"عدوان إيران الإقليمي".

وقال هرتسوغ خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي لصحيفة "جوروزاليم بوست" اليوم الثلاثاء: "نرى فشل العالم في التصرف بشكل منسق للتوصل إلى استراتيجية لقطع مجسات إيران في الشرق الأوسط، لكبح جماح برنامج صواريخها الباليستية، وإغلاق برنامجها النووي".

وتابع: "إيران تستغل هذا التقاعس، وهذا النقص في التنسيق تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين".