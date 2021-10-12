.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مايكروسوفت تكشف تفاصيل هجوم سيبراني إيراني جديد

  • الخط
هاكرز
تعبيرية
ميليشيات إيران

مايكروسوفت تكشف تفاصيل هجوم سيبراني إيراني جديد

تم اختراق أكثر من 250 حساباً من حسابات Office 365 مرتبطة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن قراصنة يشتبه في ارتباطهم بإيران استهدفوا بنجاح شركات متخصصة في تكنولوجيا الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ في دول خليجية.

وقالت الشركة في بيان، إن القراصنة حاولوا اختراق حسابات Office 365 التابعة لشركات أمنية في الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار اصطناعية وطائرات مسيرة ورادارات.

وقال مركز مايكروسوفت لاستخبارات التهديدات (MSTIC) إنه تم اختراق أكثر من 250 حسابا من حسابات Microsoft Office 365 مرتبطة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية من خلال نشر واسع النطاق لكلمات المرور.

كما استهدف القراصنة وفق "مايكروسوفت" أنظمة المعلومات الجغرافية GIS والتحليلات المكانية وموانئ الدخول الإقليمية في الخليج والعديد من شركات النقل البحري والبضائع لها وجود تجاري في الشرق الأوسط.

وقالت "مايكروسوفت" إن أنشطة المجموعة التي أطلقت عليها الاسم الرمزي DEV-0343 تتداخل على ما يبدو مع المصالح الإيرانية، وهي تعمل على تطوير تقنياتها، مضيفة أنها اكتشفت الهجوم السيبراني في يوليو 2021، وأنها أخطرت الشركات المستهدفة لكن دون أن تكشف عن هويتها.

روسيا: مفاوضات فيينا يجب ألا تستأنف من الصفر إيران روسيا: مفاوضات فيينا يجب ألا تستأنف من الصفر

كما تضمنت الشركات التي تم اختراقها شركات دفاعية تدعم شركاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية الذين ينتجون رادارات من الدرجة العسكرية وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار وأنظمة الأقمار الصناعية وأنظمة اتصالات الاستجابة للطوارئ.

وأوضحت مايكروسوفت أن استهداف إيران لشركات تكنولوجيا الدفاع هذه "يدعم تتبع الحكومة الإيرانية لخدمات الأمن المعادية والشحن البحري في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن هذا يساعدها في "الوصول إلى صور الأقمار الصناعية التجارية وخطط وسجلات الشحن الخاصة".

"تكتيكات فريدة"

وكان تقرير بحثي تم إعداده من عدد من المختصين التقنيين، كشف قبل أيام أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين، استغلوا ثغرات تقنية كبيرة في الشبكة السحابية لتطبيق "دروب بوكس"، واستطاعوا من خلاله الوصول إلى مجموعة من البيانات المهمة لعدد من الشركات الأميركية والأوروبية، وفِي الشرق الأوسط، وتحديداً في صناعات الاتصالات والطيران، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ القانون".

التهديد الذي أطلق عليه اسم "مالكماك"، جاء من المجموعة التي تتخذ من إيران مقراً لها، استخدمت "تكتيكات فريدة" من نوعها لتفادي الاكتشاف، والتي كانت تؤدي عملها دون أن يتم اكتشافها منذ عام 2018. واعتبر التقرير أن هذه المجموعة تعد مجموعة فرعية من واحدة من أكبر عمليات التهديد المستمر المتقدمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
صاحب لزمة صاحب لزمة "كله رايح" الشهيرة: أسعد أوقاتي وأنا على خشبة المسرح
الأكثر قراءة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. إن كنت من هذه الفئة لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. إن كنت من هذه الفئة
كوكب كوكب "جهنمي" مطره حديد سائل وسرعة رياحه 16 ألف كيلومتر
قبل أن تذهب
اكتشاف ينسف ما درسناه حول نواة كوكب الأرض
اكتشاف ينسف ما درسناه حول نواة كوكب الأرض
اكتشف المزيد