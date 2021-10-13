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إعلام قبرصي: اعتقال مشتبه به ثان بمحاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي

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قبرص اور اسرائیل
تعبيرية
ميليشيات إيران

إعلام قبرصي: اعتقال مشتبه به ثان بمحاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي

إسرائيل حذرت بعثاتها في جميع أنحاء العالم من تهديد إرهابي إيراني محتمل

دبي - العربية.نت

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ذكر إعلام قبرصي أنه تم اعتقال مشتبه به ثان بمحاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي تقف وراءها إيران.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أعلن، "إحباط عملية عدوانية شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص"، مؤكدا "أننا سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمننا في كل مكان".

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وكتب غانتس في تغريدة عبر "تويتر": "تم إحباط عملية عدوانية أخرى شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص. لا تزال إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وأيضا تحديا لإسرائيل.. سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمن دولة إسرائيل في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد".

وكانت إسرائيل حذرت بعثاتها في جميع أنحاء العالم من تهديد إرهابي إيراني محتمل، بعد اعتقال مواطن أذربيجاني بسبب مؤامرة مزعومة لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي أو أكثر في قبرص.

ووفقًا لأخبار القناة 12 الإسرائيلية، طُلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم أن يظلوا في حالة تأهب قصوى.

وقالت الشبكة أيضا إن ثلاثة من المشتبه بهم في محاولة الهجوم الفاشلة في قبرص والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، يشتبه في فرارهم من قبرص، ولم تذكر القناة مصدر المعلومات.

وتم القبض على مشتبه أذربيجاني للاشتباه في التخطيط لمهاجمة رجل أعمال إسرائيلي أو أكثر. وكشفت السلطات القبرصية عن 11 تهمة محتملة يجري التحقيق فيها مع المشتبه به، بما في ذلك النشاط الإرهابي، والشروع في القتل، والانتماء إلى منظمة إجرامية، والتآمر لارتكاب جريمة، والتواجد في البلاد بشكل غير قانوني، حسب ما أفادت القناة 12 .

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