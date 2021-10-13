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تركيا تعتقل إيرانيين خططا لخطف مسؤول عسكري إيراني سابق

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Supporters of pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP) are surrounded by riot police as they try to attend a demonstration in Diyarbakir, Turkey, February 15, 2021. REUTERS/Sertac Kayar
عناصر من الشرطة التركية (أرشيفية)
ميليشيات إيران

تركيا تعتقل إيرانيين خططا لخطف مسؤول عسكري إيراني سابق

جهازا المخابرات والشرطة التركيان ألقيا القبض على 8 أشخاص خططوا لاختطاف عسكري إيراني سابق وإعادته قسراً إلى إيران عبر ولاية فان

دبي – مسعود الزاهد

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أعلنت تركيا اليوم الأربعاء اعتقال عدة أشخاص، بينهم مواطنان إيرانيان، بتهمة التخطيط لاختطاف شخص من تركيا وإعادته قسراً لإيران.

وألقى جهازا المخابرات والشرطة التركيان القبض على 8 أشخاص، من بينهم "عميلان إيرانيان"، خططوا لاختطاف و"إعادة" مسؤول عسكري إيراني سابق إلى إيران عبر ولاية فان (شرق تركيا).

الحدود التركية الإيرانية في ولاية فان (أرشيفية)
الحدود التركية الإيرانية في ولاية فان (أرشيفية)

ولم يتم الكشف عن هويات المعتقلين أو أسباب محاولاتهم لخطف مسؤول عسكري إيراني سابق.

وتاريخياً، تربط إيران وتركيا علاقات اقتصادية وثيقة، لكنها تتوتر من وقت لآخر بسبب الخلافات الإقليمية والتجسس ومحاولات اختطاف المعارضين الإيرانيين على الأراضي التركية.

جندي تركي يقف على الحدود مع إيران في ولاية فان ويبدو وراءه جنود إيرانيون (أرشيفية)
جندي تركي يقف على الحدود مع إيران في ولاية فان ويبدو وراءه جنود إيرانيون (أرشيفية)
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وازداد التوتر بين البلدين مؤخراً على خلفية دعم أنقرة لجمهورية أذربيجان في خلافاتها مع إيران.

من ناحية، أخرى ألقت تركيا القبض على موظف في القنصلية الإيرانية في إسطنبول في فبراير الماضي للتحقيق معه بخصوص اغتيال معارض إيراني في تركيا عام 2019.

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