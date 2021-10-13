تركيا تعتقل إيرانيين خططا لخطف مسؤول عسكري إيراني سابق

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء اعتقال عدة أشخاص، بينهم مواطنان إيرانيان، بتهمة التخطيط لاختطاف شخص من تركيا وإعادته قسراً لإيران.

وألقى جهازا المخابرات والشرطة التركيان القبض على 8 أشخاص، من بينهم "عميلان إيرانيان"، خططوا لاختطاف و"إعادة" مسؤول عسكري إيراني سابق إلى إيران عبر ولاية فان (شرق تركيا).

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ولم يتم الكشف عن هويات المعتقلين أو أسباب محاولاتهم لخطف مسؤول عسكري إيراني سابق.

وتاريخياً، تربط إيران وتركيا علاقات اقتصادية وثيقة، لكنها تتوتر من وقت لآخر بسبب الخلافات الإقليمية والتجسس ومحاولات اختطاف المعارضين الإيرانيين على الأراضي التركية.

وازداد التوتر بين البلدين مؤخراً على خلفية دعم أنقرة لجمهورية أذربيجان في خلافاتها مع إيران.

من ناحية، أخرى ألقت تركيا القبض على موظف في القنصلية الإيرانية في إسطنبول في فبراير الماضي للتحقيق معه بخصوص اغتيال معارض إيراني في تركيا عام 2019.