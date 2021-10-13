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فرنسا: على إيران أن توقف فوراً أنشطة نووية غير مسبوقة في خطورتها

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محطة تخصيب يورانيوم إيران
نووي إيران

فرنسا: على إيران أن توقف فوراً أنشطة نووية غير مسبوقة في خطورتها

الخارجية الفرنسية: إدارة رئيسي بأقواله وأفعالها تخلق شكوكاً حول نواياها

العربية.نت، وكالات

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طالبت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إيران بضرورة الوقف الفوري لأنشطتها النووية غير المسبوقة في خطورتها، معتبرا أن إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأقوالها وأفعالها تخلق شكوكا حول نواياها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في بيان اليوم الأربعاء، إن "أعمال وأقوال الإدارة الإيرانية الجديدة تضع محل شك نيتها العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن اتفاقها النووي​​​.

وأضافت أن "فرنسا تؤكد مجددا على استعدادها للعودة للمفاوضات في فيينا حول الاتفاق النووي في أي وقت".

إيران ترفض التفاوض

وذكرت فون دير مول أن "إيران ترفض التفاوض وتقوم بأعمال تعرقل أكثر العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

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وأشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن زيارة المنسق الأوروبي لخطة العمل الشاملة المشتركة إنريكي مورا إلى طهران غدا الخميس تأتي في ظل أزمة ولحظة حرجة لمستقبل الاتفاق النووي.

وقالت إن بلادها تؤكد مجددا على استعدادها للعودة للمفاوضات فيينا في أي وقت، وتطالب إيران بتوضيح موقفها.

وأضافت أن فرنسا "قلقة بشدة من عدم التزام إيران بتعهداتها تجاه المنظمة الدولية للطاقة الذرية"، داعية إيران إلى توجيه "دعوة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي يزور طهران بهدف إجراء محادثات على أعلى مستوى".

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