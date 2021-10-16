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إيران.. السجن 10 سنوات لمحافظ البنك المركزي السابق

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أحمد عراقجي
أحمد عراقجي

إيران.. السجن 10 سنوات لمحافظ البنك المركزي السابق

دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خداييان اليوم السبت إن محكمة قضت بسجن محافظ المصرف المركزي الإيراني السابق 10 سنوات لانتهاكه نظام العملة في البلاد، وتهريبها.

إلى هذا، قال خداييان إن أحمد عراقجي، نائب سيف آنذاك، حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بنفس التهم. وأضاف أن ثمانية آخرين حكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة. ولجميع المتهمين الحق في الاستئناف.

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يشار إلى أن سيف شغل منصب محافظ المصرف المركزي الإيراني لمدة خمس سنوات حتى 2018 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني. وكان عراقجي نائبه من 2017 إلى 2018.

فيما قال التلفزيون الرسمي إنهم متورطون في انتهاكات لسوق العملات عام 2016، في الوقت الذي تكبد فيه الريال الإيراني خسائر كبيرة في قيمته مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

وذكر أن المتهمين ضخوا 160 مليون دولار و 20 مليون يورو بشكل غير قانوني في السوق.

كان سعر صرف الريال 39 ألف مقابل الدولار الواحد عام 2017 في بداية فترة عراقجي في منصبه، لكنه وصل إلى أكثر من 110 آلاف مقابل الدولار والأحد بحلول وقت إقالته عام 2018. وتزامن التغيير جزئيا مع العقوبات الأمريكية الشديدة المفروضة على طهران.

انخفض الريال من نحو 32 ألف ريال مقابل دولار واحد وقت إبرام الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع القوى العالمية إلى نحو 27 ألف ريال مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة.

وارتفعت العملة بشكل غير متوقع لبعض الوقت، بعد قرار الرئيس دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات تجارية خانقة على إيران عام 2018.

وتسببت العقوبات في انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

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