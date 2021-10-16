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بحرية إيران: أحبطنا هجوم قراصنة على ناقلة بخليج عدن

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ناقلة نفط إيرانية
ناقلة نفط إيرانية (أرشيفية)

بحرية إيران: أحبطنا هجوم قراصنة على ناقلة بخليج عدن

دبي - العربية.نت

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نقل تلفزيون العالم، اليوم السبت، عن قائد بحرية الجيش الإيراني، شهرام إيراني، قوله إن فرقا من القوات الخاصة أحبطت هجوماً من "قراصنة" على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

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فيما ذكرت صحيفة طهران تايمز في وقت سابق أن قوات البحرية الإيرانية تدخلت لصد الهجوم على الناقلة.

في السياق، نقلت صحيفة (عدن الغد) اليمنية عن مصادر في وقت سابق أن مسلحين على متن زوارق بحرية هاجموا الناقلة.

وأضافت المصادر أن المسلحين اشتبكوا مع حراس الناقلة، مشيرة إلى فشل محاولة "اختطاف" السفينة الإيرانية.

كما ذكرت الصحيفة اليمنية أن مصدرا في قيادة قوات خفر السواحل اليمنية أكد حدوث الواقعة، مشيرا إلى أن قوات خفر السواحل تتابع الأمر.

كما أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أعلنت على موقعها الإلكتروني أن قراصنة على متن خمسة زوارق هاجموا ناقلة، لكنهم فروا بعد تعرضهم لوابل من نيران البحرية الإيرانية.

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