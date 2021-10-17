.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العفو الدولية تدعو إيران لإلغاء حكم الإعدام بحق الأكاديمي رضا جلالي

  • الخط
أحمد رضا جلالي
الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي
إيران و رئيسي

العفو الدولية تدعو إيران لإلغاء حكم الإعدام بحق الأكاديمي رضا جلالي

قالت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك إن اليوم يصادف مرور 2000 يوم على احتجاز جلالي "بشكل تعسفي" في إيران

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد، السلطات الإيرانية إلى إلغاء إدانة الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي وحكم الإعدام الصادر بحقه، والإفراج عنه فورا.

وقالت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك، إن اليوم يصادف مرور 2000 يوم على احتجاز جلالي "بشكل تعسفي" في إيران.

إيران تنفذ الاعدام شنقاً بحق 12 سجيناً إيران إيران تنفذ الاعدام شنقاً بحق 12 سجيناً

وحكم على جلالي وهو طبيب وأكاديمي حُكم عليه بالإعدام في أكتوبر 2017 "بتهمة زائفة" تتعلق بالتجسس. وقد تمت إدانته وعقوبته رغم الأدلة الموثوقة على أن إدانته استندت إلى اعتراف قسري انتُزع تحت التعذيب وبعد محاكمة جائرة.

ووجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في "رأي عام 2017" عن احتجاز رضا جلالي أنه تم توقيفه بشكل تعسفي، ودعا الفريق إلى الإفراج عنه فورا.

وبحسب التقارير، فقد حُرم رضا جلالي أثناء احتجازه مرارا وتكرارا من العلاج الطبي، على الرغم من الاحتمال القوي بإصابته بمرض سرطان الدم.

وقال الخبراء: "إن قرار الحكومة والقضاء الإيراني بإعدام السيّد جلالي أمر مستهجن تماما. من عدّة نواح سيكون هذا انتهاكا واضحا وخطيرا لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة. نحثّ إيران على وقف قرار الإعدام فورا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق
احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50! احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!
الأكثر قراءة
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
السيسي: السيسي: "بطاقة باسمي في المنيا واحد بيصرف بيها تموين"
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
قبل أن تذهب
ميركل تحرج أردوغان برسالة مبطنة حول النظام الرئاسي
ميركل تحرج أردوغان برسالة مبطنة حول النظام الرئاسي
اكتشف المزيد