العفو الدولية تدعو إيران لإلغاء حكم الإعدام بحق الأكاديمي رضا جلالي

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد، السلطات الإيرانية إلى إلغاء إدانة الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي وحكم الإعدام الصادر بحقه، والإفراج عنه فورا.

وقالت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك، إن اليوم يصادف مرور 2000 يوم على احتجاز جلالي "بشكل تعسفي" في إيران.

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وحكم على جلالي وهو طبيب وأكاديمي حُكم عليه بالإعدام في أكتوبر 2017 "بتهمة زائفة" تتعلق بالتجسس. وقد تمت إدانته وعقوبته رغم الأدلة الموثوقة على أن إدانته استندت إلى اعتراف قسري انتُزع تحت التعذيب وبعد محاكمة جائرة.

ووجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في "رأي عام 2017" عن احتجاز رضا جلالي أنه تم توقيفه بشكل تعسفي، ودعا الفريق إلى الإفراج عنه فورا.

وبحسب التقارير، فقد حُرم رضا جلالي أثناء احتجازه مرارا وتكرارا من العلاج الطبي، على الرغم من الاحتمال القوي بإصابته بمرض سرطان الدم.

وقال الخبراء: "إن قرار الحكومة والقضاء الإيراني بإعدام السيّد جلالي أمر مستهجن تماما. من عدّة نواح سيكون هذا انتهاكا واضحا وخطيرا لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة. نحثّ إيران على وقف قرار الإعدام فورا".