والدة أحد ضحايا التعذيب في إيران لبايدن: لا تدعم النظام

ناشدت والدة المدون الإيراني ستار بهشتي الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لحضور افتتاح مؤسسة ابنها.

وقالت جوهر عشقي في رسالتها إلى بايدن: "إذا لم تكن ستحاول مساعدة الشعب الإيراني على التحرر، فلا تدعم هذا النظام غير الإنساني في زوايا السياسة المظلمة قدر الإمكان".

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بسبب عقبات

كما أضافت أنه تم تسجيل مؤسسة دولية باسم ستار بهشتي في أميركا، بينما "لم نتمكن من إنشاء مؤسسة دعم في إيران، بعد ما يقرب من 4 سنوات، بسبب جميع أنواع العقبات".

كذلك دعت بايدن، بحسب ما أفادت شبكة "إيران إنترناشيونال" أمس الاثنين، إلى إصدار أمر لمساعدتها في الحصول على تأشيرة لها وللعديد من مرافقيها، لتفتتح بنفسها "هذه المؤسسة الدائمة لإيران والولايات المتحدة وشعوب العالم".

رسالة لترمب قبل عامين

يشار إلى أنه قبل عامين، دعت جوهر عشقي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى تسمية عيد ميلاد ستار بهشتي، يوم 23 أغسطس باسم "يوم الصداقة بين الشعب الإيراني والشعب الأميركي".

وبعد تلك الرسالة، قال رئيس مجموعة العمل الإيراني بوزارة الخارجية الأميركية حينها، بريان هوك، في بيان: "نحن نسمع صوتك وندعم نضالك من أجل الحقوق الأساسية، ونذكر كل الدول بأن أكبر ضحايا النظام الإيراني هم الشعب الإيراني".

يذكر أن ستار بهشتي كان عاملاً ومدوناً اعتقل بتهم سياسية عام 2012، وتوفي تحت التعذيب على أيدي النظام الإيراني.