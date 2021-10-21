إيران تجري تدريبات عسكرية جوية على مستوى البلاد

بدأت إيران، اليوم الخميس، تدريبات جوية سنوية في جميع أنحاء البلاد، بعد أسبوع من إجراء تدريب مكثف آخر في الدفاع الجوي، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

قال التقرير إن القاذفات والطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة المخصصة للهجوم وللمراقبة ستشارك في التدريبات التي سيتم خلالها استخدام أسلحة ثقيلة من بينها صواريخ موجهة بالليزر.

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وأضاف أن جميع القواعد الجوية العسكرية الإيرانية ستشارك في المناورة. ولم يذكر التقرير إلى متى ستستمر التدريبات.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إجراء إيران تدريبات دفاع جوي سنوية لمدة يومين في الصحراء الوسطى المترامية الأطراف في البلاد، بمشاركة كل من الجيش والحرس الثوري.

وتجري إيران بانتظام مثل هذه التدريبات وتقول إنها تقيم الاستعداد القتالي للقوات، وتظهر القدرات العسكرية للبلاد.

ولا تزال المنطقة في حالة توتر بشأن برنامج إيران النووي المتصاعد. وتعثرت المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية منذ يونيو الماضي دون تحديد موعد لاستئنافها.