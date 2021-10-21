.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران تجري تدريبات عسكرية جوية على مستوى البلاد

  • الخط
An Iranian fighter jet HESA Kowsar, a fourth-generation fighter, is seen during it's first public flight as part of a military parade during a ceremony marking the country's annual army day in Tehran, on April 18, 2019. Iran's President Hassan Rouhani called on Middle East states on April 18 to drive back Zionism, in an Army Day tirade against the Islamic republic's archfoe Israel. Speaking flanked by top general as troops paraded in a show of might, Rouhani also sought to reassure the region that the weaponry on display was for defensive purposes and not a threat. / AFP / stringer
مقاتلة إيرانية خلال عرض عسكري في طهران في 2019 (أرشيفية)
ميليشيات إيران

إيران تجري تدريبات عسكرية جوية على مستوى البلاد

قاذفات وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة مخصصة للهجوم وللمراقبة تشارك في التدريبات

طهران – أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

بدأت إيران، اليوم الخميس، تدريبات جوية سنوية في جميع أنحاء البلاد، بعد أسبوع من إجراء تدريب مكثف آخر في الدفاع الجوي، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

مقاتلة إيرانية في خليج عمان خلال مناورة في 2006 (أرشيفية)
مقاتلة إيرانية في خليج عمان خلال مناورة في 2006 (أرشيفية)

قال التقرير إن القاذفات والطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة المخصصة للهجوم وللمراقبة ستشارك في التدريبات التي سيتم خلالها استخدام أسلحة ثقيلة من بينها صواريخ موجهة بالليزر.

وأضاف أن جميع القواعد الجوية العسكرية الإيرانية ستشارك في المناورة. ولم يذكر التقرير إلى متى ستستمر التدريبات.

مصنع ينتج المقاتلة الإيرانية "كوثر" (أرشيفية)
مصنع ينتج المقاتلة الإيرانية "كوثر" (أرشيفية)
بريطانيا: برنامج إيران النووي وصل لدرجة غير مسبوقة من التطور إيران نووي إيران بريطانيا: برنامج إيران النووي وصل لدرجة غير مسبوقة من التطور

يأتي ذلك بعد أسبوع من إجراء إيران تدريبات دفاع جوي سنوية لمدة يومين في الصحراء الوسطى المترامية الأطراف في البلاد، بمشاركة كل من الجيش والحرس الثوري.

وتجري إيران بانتظام مثل هذه التدريبات وتقول إنها تقيم الاستعداد القتالي للقوات، وتظهر القدرات العسكرية للبلاد.

ولا تزال المنطقة في حالة توتر بشأن برنامج إيران النووي المتصاعد. وتعثرت المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية منذ يونيو الماضي دون تحديد موعد لاستئنافها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر
الأكثر قراءة
ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟ ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟
نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن! نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها
متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته! متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته!
بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو
قبل أن تذهب
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
اكتشف المزيد