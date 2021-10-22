.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرنسا: نشاطات إيران النووية خطرة بشكل غير مسبوق ويجب وقفها

  • الخط
Waving flag of Iran and France stock illustration
علما إيران وفرنسا
نووي إيران

فرنسا: نشاطات إيران النووية خطرة بشكل غير مسبوق ويجب وقفها

باريس: من الملح أن تستأنف إيران على الفور التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

باريس – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

حثت فرنسا اليوم الجمعة إيران على كبح نشاطاتها النووية "ذات الخطورة غير المسبوقة"، وذلك في حين يلتقي مبعوثون من الولايات المتحدة أوروبا لبحث جهود تستهدف إحياء الاتفاق النووي المتعثر المبرم مع إيران عام 2015.

من محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي
من محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي

وانضم المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي إلى نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في اجتماعات تستضيفها باريس، فيما وصفته وزارة الخارجية الفرنسية بـ"توقيت حرج" بالنسبة لمساعي إنقاذ الاتفاق النووي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاند: "إنه من الملح والضروري بالنسبة لإيران أن توقف النشاطات ذات الخطورة غير المسبوقة التي تقوم بها في انتهاك الاتفاق، وأن تستأنف على الفور التعاون الكامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعنى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة الاتفاق النووي الذي يهدف إلى كبح النشاط النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

منشأة بوشهر النووية في إيران
منشأة بوشهر النووية في إيران
محكمة أميركية تثبت إدانة بنك خلق التركي لمساعدته إيران أسواق اقتصاد إيران محكمة أميركية تثبت إدانة بنك خلق التركي لمساعدته إيران

ومنذ ذلك الحين، كثفت إيران نشاطها النووي، وباتت الآن تنتهك العديد من جوانب الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
ويشمل نشاط إيران النووي تخصيب اليورانيوم الذي تخشى الدول الغربية أنه يمكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية.

وقالت لوجاندر كذلك إن الشركاء الأميركيين والأوروبيين مستعدون للعودة على الفور إلى المفاوضات مع إيران "من أجل إبرام اتفاق سريع بشأن عودة إيران إلى التزاماتها وعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

ألمحت الحكومة الإيرانية المتشددة الجديدة بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، والتي تولت السلطة في أغسطس الماضي، إلى أنها تعتزم العودة إلى المحادثات النووية في فيينا لكنها أحجمت عن تحديد موعد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار
لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم به كل 16 شهراً لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم به كل 16 شهراً
الأكثر قراءة
مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية
تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي
أزمة الفيلم أزمة الفيلم "المسيء لمصر" تتصاعد.. اتهامات بالتنمر لمذيعة شهيرة
مشهد مبهر لاصطفاف المصلين في المسجد الحرام مشهد مبهر لاصطفاف المصلين في المسجد الحرام
توتر في طرابلس بعد إطلاق الرصاص على الشيخ بلال دقماق توتر في طرابلس بعد إطلاق الرصاص على الشيخ بلال دقماق
صدمة وألم.. أول تعليق من أليك بالدوين بعد مقتل مديرة تصويره صدمة وألم.. أول تعليق من أليك بالدوين بعد مقتل مديرة تصويره
قبل أن تذهب
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
اكتشف المزيد