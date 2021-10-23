إيران.. حريق كبير يتسبب بقطع الكهرباء عن مدينة بندر عباس

اندلع حريق هائل في إحدى محطات كهرباء ميناء بندر عباس بجنوب إيران، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المدينة.

وتم قطع الكهرباء عن بعض أحياء منطقة بندر عباس، فيما توجهت فرق إطفاء مختلفة إلى المكان.

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وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن شدة النار كانت كبيرة، لدرجة أنه يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة، حيث انتشر دخان النيران إلى عدة مناطق من بندر عباس.

وشب حريق واسع النطاق، الأربعاء، في إحدى ضواحي العاصمة الإيرانية طهران، طال عدداً من المصانع الموجودة في تلك المنطقة.

وذكر موقع "آوا توداي" الإخباري الإيراني التابع للمعارضة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في الساعة 4:00 من فجر الأربعاء، في عدد من المصانع التي تقع في ضواحي العاصمة طهران، مضيفاً أن "الحريق وفق المعلومات المتوفرة قضى بالكامل على أحد المصانع الموجودة هناك".

ونقل الموقع عن مصادر محلية وصفها بالمطلعة قولها إن "الحريق لا يزال غامضاً ولم يتم الكشف عن العدد الدقيق لحجم الخسائر وأسباب الحريق".

ولا تزال وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تلتزم الصمت حيال ما حدث، ولم تنشر أي معلومات سواء بتأكيد أو نفي ما حدث.

وهناك العديد من المدن والمناطق السكنية حول طهران تسمى بضواحي العاصمة مثل بومهن، وبرديس، وبرند، وأنديشه، ورودين، وكهريزاك، وغيرها.

لكن المصانع والشركات تعد الأكثر في تلك المناطق بسبب بعدها عن المناطق السكنية.