يقام في طهران.. طالبان لن تحضر اجتماع "جيران أفغانستان"

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان أن الحركة لن تشارك في اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان الذي سيقام الأربعاء المقبل في العاصمة الإيرانية طهران دون أن يوضح أسباب عدم حضور ممثل لطالبان في المؤتمر.

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة في حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الأحد، إن ممثل طالبان لن يحضر الاجتماع، بحسب شبكة "طلوع" الأفغانية.

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كما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أن ممثلي حركة طالبان التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان لن يحضروا الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان.

ونقل التلفزيون الأفغاني عن مجاهد قوله "لن يحضر أي من ممثلي حكومة أفغانستان اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان"، إلا أنه في الوقت نفسه، وصف الاجتماع الوزاري المخطط له في طهران بـ"الجيد".

6 دول

وفي 18 أكتوبر / تشرين الأول، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن ست دول، هي إيران والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، ستشارك في اجتماع حضوري على مستوى وزراء الخارجية في طهران، وتعتزم الأطراف المشاركة تركيز جهودها على كيفية المساعدة في تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع المجموعات العرقية، وكانت الجلسة الأولى عقدت في الثامن من سبتمبر الماضي عبر الإنترنت.

وبحسب قناة طلوع، سيعقد الاجتماع الثاني لجيران أفغانستان الأربعاء المقبل في طهران، وموضوع هذا الاجتماع هو تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان وإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

لا دعوة لحركة طالبان

لكن وكالة أنباء فارس أعلنت أن اجتماع وزراء خارجية إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان سيكون حضوريا، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الصيني سيحضر الاجتماع افتراضيا ولم يتضح بعد على أي مستوى ستشارك روسيا في الاجتماع.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن "طالبان لم تتم دعوتها لحضور الاجتماع" لكنها لم تذكر سبب عدم دعوة طالبان.

في الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان، والذي عقد في 8 سبتمبر برئاسة باكستان، تم الاتفاق على عقد الجولة التالية من الاجتماع في طهران، وفي كلمة له في الاجتماع، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن استعداد بلاده "لتوفير كل الإمكانيات لدفع المحادثات بين الأفغان إلى الأمام".

هذا وحضر الاجتماع الأول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ووزير الخارجية التركماني رشيد مرادوف ووزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، ووزير الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاملوف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الاثنين الماضي، إن اجتماعا لجيران أفغانستان في طهران سيعقد، وفي الاجتماع الأول، تم الاتفاق بناءً على اقتراح إيران، إضافة روسيا إلى هذه المجموعة، لذا ستحضر روسيا اجتماع جيران أفغانستان في طهران أيضا.