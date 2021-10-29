.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غروسي: على إيران تقديم الضمانات حول برنامجها النووي

  • الخط
رافاييل غروسي ومحمد إسلامي في طهران يوم 12 سبتمبر (فرانس برس)
مدير عام الوكالة الذرية رافاييل غروسي في طهران يوم 12 سبتمبر (أرشيفية - فرانس برس)

غروسي: على إيران تقديم الضمانات حول برنامجها النووي

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن أعلنت إيران عودتها إلى المحادثات النووية أواخر الشهر المقبل (نوفمبر 2021)، اعتبر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي أنه لا يمكن للدبلوماسية أن تفشل، معربا عن أمله في إمكانية التوصل إلى نوع من التسوية مع طهران.

كما أضاف في مقابلة مع "يورونيوز" أعتقد أن الدبلوماسية لا يمكن أن تفشل ومن الممكن أن يكون هناك نوع من التسوية المؤقتة.

وشدد على ضرورة أن تُظهر إيران للمجتمع الدولي جميع الضمانات الضرورية بعدم وجود أي خطأ في برنامجها النووي.

حل غروسي المؤقت مع طهران.. على طاولة حكام الوكالة الذرية إيران نووي إيران حل غروسي المؤقت مع طهران.. على طاولة حكام الوكالة الذرية

معدات المراقبة

إلى ذلك، جدد مطالبة النظام الإيراني بالسماح للوكالة باستبدال معدات المراقبة والمراقبة المثبتة في المواقع النووية في البلاد.

وقال "يمكن لإيران أن تستمر في برنامجها النووي السلمي ضمن قيود مهمة على أن تقدم في نفس الوقت، كل التأكيدات الضرورية للمجتمع الدولي بأنه لا يوجد شيء غير سليم أو ليس بالطريقة التي ينبغي أن يكون عليها... ولهذا لديك المفتشون الدوليون!"

يشار إلى أن عمليات تفتيش الوكالة الذرية للمنشآت النووية في إيران تعد جزءًا أساسيًا من اتفاق 2015، على الرغم من أنها أصبحت في السنوات الأخيرة نقطة خلاف مهمة بين الأطراف المعنية.

نووي إيران تعبيرية
نووي إيران تعبيرية

وكانت الوكالة الدولية أعلنت في آخر تقرير لها أن السلطات الإيرانية سمحت بإعادة صيانة وتركيب الكاميرات في بعض المنشآن النووية، إلا أنها منعت نصبها في منشأة كرج، كما منعت دخول المفتشين الدوليين.

فيما رأى غروسي بتصريحات سابقة أن برنامج الرقابة على أنشطة إيران النووية سليما، لاسيما مع رفض طهران دخول مفتشي الوكالة إلى كرج بدعوى مواصلة التحقيق في الحادث التخريبي الذي وقع في يونيو الماضي وأسفر عن تدمير إحدى الكاميرات التابعة للوكالة هناك وإلحاق ضرر ملموس بأخرى.

كما حذر حينها من سيناريو كارثي أشبه بما جرى مع كوريا الشمالية، إذا فشلت الدبلوماسية النووية مع طهران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج
صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها
الأكثر قراءة
ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب
قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين
جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت
لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام
فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين
مارك زوكربيرغ: فيسبوك تغير اسمها إلى مارك زوكربيرغ: فيسبوك تغير اسمها إلى "ميتا"
قبل أن تذهب
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
اكتشف المزيد