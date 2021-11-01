الإعلان عن إصابة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين، عن خضوع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن خطیب زاده قوله ردا على سؤال حول ما يتردد حاليا عن تغيير برنامج لقاءات الوزير إن "حالته الصحية طيبة ويمارس نشاطاته في الحجر الصحي".

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، قبل يومين عن تسجيل 128 حالة وفاة في البلاد بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة المذكورة.

وعلى هذا الأساس، ارتفع إجمالي الوفيات في إيران إلى 126 ألفا و126 حالة وفاة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و916 ألفا و211 إصابة حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم حجز 1100 مريض في مستشفيات البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية لتلقي العلاج، بينما يخضع أكثر من 4 آلاف شخص للرعاية المركزة.

وتأتي هذه الإحصاءات الرسمية لكورونا في إيران التي تعلن عنها وزارة الصحة يوميا، بعدما أكدت منظمة النظام الطبي الإيرانية سابقا أن الإحصائيات الحقيقية أكثر 3 إلى 4 أضعاف الإحصائيات الرسمية.

وفي خبر قد يحبط ملايين المتعافين من فيروس كورونا، أظهرت دراسة جديدة أن الأجسام المضادة "تتبخر" في المجاري الهوائية بسرعة بعد الإصابة بالوباء!

إلا أن التطعيم يفعل فعله لاحقا ويزيد من مستوياتها بشكل كبير بعد جرعتين، بحسب ما أكدت دراسة جديدة صادرة عن معهد كارولينسكا" السويدي.

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن تناول جرعة ثانية من اللقاح بعد التعافي من كورونا، قد يكون مهماً للحماية من إعادة العدوى ومنع انتقالها.

وفي السياق، أوضحت آنا سورينسن، التي قادت البحث، بحسب ما نقلت مجلة "جي سي إل انسايت"، أن ما يجعل الدراسة فريدة من نوعها هو أننا نظرنا في عينات من الدم والمسالك الهوائية على السواء؛ ما أعطانا معرفة جديدة بالاستجابة المناعية في الأماكن التي يصيبها الفيروس، وهو أمر نادر في الدراسات؛ نظراً لأنه من الصعب أخذ عينات من الشعب الهوائية، لذلك كنا نعرف القليل عن مستويات الأجسام المضادة في هذا المكان مقارنة بالدم".