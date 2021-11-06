.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خلل فني يوقف محطات مترو أنفاق طهران.. شكوك حول هجمات سيبرانية جديدة

  • الخط
زحام في مترو طهران بسبب تعطله
إيران و رئيسي

خلل فني يوقف محطات مترو أنفاق طهران.. شكوك حول هجمات سيبرانية جديدة

ونشرت مواقع إيرانية زحاما شديدا في محطة مترو تجريش شمال طهران بعد توقف دام ساعات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن خلل في شبكة مترو أنفاق طهران، صباح السبت، ما أدی إلی توقف بعض القطارات وزحام شدید في المحطات.

وفيما تكهن بعض المغردين عبر مواقع التواصل بحدوث هجمات سيبرانية شبيهة بتلك التي استهدفت شبكات محطات الوقودالأسبوع الماضي، قال علي عبد الله بور، مدير عام شبكة مترو طهران للتلفزيون الإيراني الحكومي إن المشكلة نتجت عن خلل في دوائر الكمبيوتر، مما عرقل حركة القطارات وتسبب في حدوث ازدحام للركاب، مؤكدا أن المشكلة قد حلت.

لكن مع هذا أفادت تقارير وسائل الإعلام الايرانية ومواقع التواصل تظهر أن العديد من المحطات لاتزال معطلة.

ونشرت مواقع إيرانية زحاما شديدا في محطة مترو تجريش شمال طهران بعد توقف دام ساعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة وبملابسهما الداخلية بفندق في مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة وبملابسهما الداخلية بفندق في مصر
خبيرة بصحة الفم: هذا الزيت مثالي لمواجهة تسوس الأسنان خبيرة بصحة الفم: هذا الزيت مثالي لمواجهة تسوس الأسنان
الأكثر قراءة
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
مصر.. بلطجي قتل زوجته ودفنها في فناء منزله على عمق 4 أمتار  مصر.. بلطجي قتل زوجته ودفنها في فناء منزله على عمق 4 أمتار 
رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة وبملابسهما الداخلية بفندق في مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة وبملابسهما الداخلية بفندق في مصر
فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟ فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟
تفاصيل وفاة طفل دهساً بين عجلات لعبة القطار بأحد مهرجانات تبوك تفاصيل وفاة طفل دهساً بين عجلات لعبة القطار بأحد مهرجانات تبوك
قبل أن تذهب
تأجيل النظر بـ3 قضايا في أميركا ضد حفتر
تأجيل النظر بـ3 قضايا في أميركا ضد حفتر
اكتشف المزيد