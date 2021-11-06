خلل فني يوقف محطات مترو أنفاق طهران.. شكوك حول هجمات سيبرانية جديدة

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن خلل في شبكة مترو أنفاق طهران، صباح السبت، ما أدی إلی توقف بعض القطارات وزحام شدید في المحطات.

وفيما تكهن بعض المغردين عبر مواقع التواصل بحدوث هجمات سيبرانية شبيهة بتلك التي استهدفت شبكات محطات الوقودالأسبوع الماضي، قال علي عبد الله بور، مدير عام شبكة مترو طهران للتلفزيون الإيراني الحكومي إن المشكلة نتجت عن خلل في دوائر الكمبيوتر، مما عرقل حركة القطارات وتسبب في حدوث ازدحام للركاب، مؤكدا أن المشكلة قد حلت.

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لكن مع هذا أفادت تقارير وسائل الإعلام الايرانية ومواقع التواصل تظهر أن العديد من المحطات لاتزال معطلة.

ونشرت مواقع إيرانية زحاما شديدا في محطة مترو تجريش شمال طهران بعد توقف دام ساعات.