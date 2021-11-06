مقتل جندي إيراني على الحدود مع كردستان العراق

أعلن قائد قوات حرس الحدود بمحافظة أذربيجان في إيران، اليوم السبت، عن مقتل أحد جنود قوات "فوج الحدود" في مدينة سردشت المحاذية لإقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن العميد يحيى حسن خاني قوله، إن الجندي المذكور قُتل خلال "مهمة للسيطرة ولمراقبة الشريط الحدودي مع كردستان العراق".

مادة اعلانية

ولم تعط الوكالة مزيداً من التفاصيل عن سبب الحادث الذي أدى لمقتل الجندي.

وتستقر حالياً عدد من التنظيمات المسلحة الكردية المعارضة لإيران على الشريط الحدودي مع العراق وفي المثلث بين إيران وتركيا والعراق، خاصة في المناطق الجبلية الوعرة، كالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، والحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك)، وحزب كوملة كردستان إيران، وحزب حياة كردستان الحرة (بيجاك).

وتتهم طهران الجماعات المسلحة الكردية بأنها "انفصالية" وتمارس "الإرهاب"، وبالمقابل تؤكد معظم هذه الأحزاب بأنها تطالب بالحكم الذاتي وبإقامة نظام فيدرالي لكافة الشعوب في إيران، وتتهم السلطات المركزية بانتهاك حقوق الأكراد القومية والثقافية والمذهبية.