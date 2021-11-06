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مقتل جندي إيراني على الحدود مع كردستان العراق

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An Iranian Kurdish woman arrives at the Iran-Iraq border crossing of Haji Omran on January 3, 2018, one day after two border posts were reopened between Iraqi Kurdistan and the Islamic republic. The borders had been closed in response to an independence vote rejected by Baghdad and neighbouring countries last year.
معبر حدودي بين إيران وكردستان العراق (أرشيفية)

مقتل جندي إيراني على الحدود مع كردستان العراق

الجندي قُتل خلال "مهمة للسيطرة ولمراقبة الشريط الحدودي" في محافظة أذربيجان الإيرانية

العربية.نت

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أعلن قائد قوات حرس الحدود بمحافظة أذربيجان في إيران، اليوم السبت، عن مقتل أحد جنود قوات "فوج الحدود" في مدينة سردشت المحاذية لإقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن العميد يحيى حسن خاني قوله، إن الجندي المذكور قُتل خلال "مهمة للسيطرة ولمراقبة الشريط الحدودي مع كردستان العراق".

ولم تعط الوكالة مزيداً من التفاصيل عن سبب الحادث الذي أدى لمقتل الجندي.

عنصر من حرس الحدود الإيراني (أرشيفية)
عنصر من حرس الحدود الإيراني (أرشيفية)
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وتستقر حالياً عدد من التنظيمات المسلحة الكردية المعارضة لإيران على الشريط الحدودي مع العراق وفي المثلث بين إيران وتركيا والعراق، خاصة في المناطق الجبلية الوعرة، كالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، والحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك)، وحزب كوملة كردستان إيران، وحزب حياة كردستان الحرة (بيجاك).

وتتهم طهران الجماعات المسلحة الكردية بأنها "انفصالية" وتمارس "الإرهاب"، وبالمقابل تؤكد معظم هذه الأحزاب بأنها تطالب بالحكم الذاتي وبإقامة نظام فيدرالي لكافة الشعوب في إيران، وتتهم السلطات المركزية بانتهاك حقوق الأكراد القومية والثقافية والمذهبية.

عناصر من تنظيم كردي إيراني معارض في مخبأ له بكردستان العراق (أرشيفية)
عناصر من تنظيم كردي إيراني معارض في مخبأ له بكردستان العراق (أرشيفية)
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