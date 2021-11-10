بعد زيارته المفاجئة لبغداد عقب محاولة اغتيال الكاظمي.. قاآني يلتقي الحلبوسي

أعلن الإعلام الرسمي الإيراني أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، يلتقي رئيس ائتلاف تقدم محمد الحلبوسي، وسيزور لاحقا إقليم كردستان العراق.

تساؤلات حول توقيت ومغزى الزيارة .. #إيران ترسل مسؤول الملف العراقي لديها للقاء #الكاظمي بعد محاولة اغتياله.. ما القصة؟ pic.twitter.com/sjkRbJJKMf — العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 9, 2021

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن قاآني، الذي يزور بغداد منذ يوم الاثنين، يلتقي محمد الحلبوسي حاليا، وسوف يزور إقليم كردستان، حيث سيلتقي مع قادة الكرد في أربيل.

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ويوم الاثنين غداة المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي، أعلن الإعلام الإيراني الرسمي أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني التقى مصطفى الكاظمي وبرهم صالح في بغداد، ويؤكد على الاستقرار ووحدة العراق.

والتقى قائد فيلق القدس في حرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني مصطفى الكاظمي وبرهم صالح في بغداد وأكد على الاستقرار ووحدة العراق.