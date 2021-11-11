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إسرائيل: مستعدون لأي صراع محتمل مع إيران ووكلائها

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أفيف كوخافي (أرشيفية من فرانس برس)
أفيف كوخافي (أرشيفية من فرانس برس)

إسرائيل: مستعدون لأي صراع محتمل مع إيران ووكلائها

الجيش الإسرائيلي يستعد لصراع محتمل مع طهران ووكلائها

دبي- العربية.نت

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وسط استمرار الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي أن قواته تسرع الخطط العملية، وتستعد للتعامل مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي.

كما أضاف "البلاد تستعد لصراع محتمل مع طهران ووكلائها.

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مهمات سرية

إلى ذلك، قال كوخافي خلال اجتماع بالكنيست، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، اليوم الخميس، "الجيش يواصل العمل ضد الأعداء وهناك عمليات ومهمات سرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي".

من الحدود السورية الإسرائيلية (أرشيفية- فرانس برس)
من الحدود السورية الإسرائيلية (أرشيفية- فرانس برس)

جاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد سلسلة من غارات جوية في سوريا، استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بإيران.

يذكر أن مئات الغارات الجوية نفذتها تل أبيب في سوريا على مدى السنوات الماضية، إلا أنها نادرا ما تعترف بذلك.

وتعتبر إسرائيل وجود ميليشيات إيرانية على حدودها الشمالية خطا أحمر، ولطالما كررت أنها لن تسمح بوجود إيراني على حدودها يهدد أمنها.

كما كرر المسؤولون الإسرائيليون على مدى الأشهر الماضية معارضتهم إجراء محادثات نووية مع طهران، معتبرين أن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه هذا الملف.

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