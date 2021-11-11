السجن 10سنوات لإيراني بسبب رسالة تطالب بإستقالة خامنئي

أفادت وكالة أنباء"هرانا " الناطقة باسم جمعية ناشطي حقوق الإنسان الايرانيين، أن الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الايرانيةفي مدينة مشهد قد أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات غير قابلة للطعن ضد الكاتب والناشط والمعلم عباس واحديانشاهرودي، بسبب توقيعه على رسالة جماعية من 14 ناشطا بارزا تطالب باستقالة المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي.

جاء ذلك بعد رفض طلب الاستئناف حيث أصبح الحكم الصادر بحقه قطعيا وقد أبلغ به وهو في المعتقل.

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وتعود حيثيات القضية الى عام 2019 حينما اعتقل شاهرودي بتهمة "تشكيل تنظيم بهدف الإخلال بأمن البلاد ".

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 70 يومًا على اعتقال عباس واحديان شاهرودي وتشكيل ملف جديد لقضيته تم رفعه الىمحكمة مشهد دون أن يُتم حتى الآن السماح بتوكيل محامي وفق ما أفادت وكالة "هرانا ".

وأشارت التقرير الى أن الحالة الصحية لهذا الناشط المعتقل في إحدى الزنزانات الانفرادية التابعة لمركز استخبارات مشهدمتدهورة حيث لم يتم السماح بادخال الدواء له.

وكان عباس واحديان شاهرودي قد أعتقل أول مرة عليه من قبل الاستخبارات الايرانية في مدينة "رضوان شهر " في1سبتمبر من عام 2019 وتم اطلاق سراحه بكفالة في يوليو 2020 أن أعتقل مجددا في أغسطس الماضي.