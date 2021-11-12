الوكالة الذرية: حكومة رئيسي لم تتواصل معنا حتى الآن

أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الجمعة عن "استغرابه" لعدم تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة مع الهيئة بشأن العديد من القضايا المهمة العالقة منذ توليها السلطة.

يشار إلى أن رافاييل غروسي كان يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يبدأ في 22 نوفمبر، لكنه أبدى الجمعة خيبة أمل لأنه لم يتلق دعوة حتى الآن، وفق فرانس برس.

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"محادثات تقنية"

وقال للصحافيين: "لم أجر أي اتصال بهذه الحكومة التي شكلت منذ أكثر من خمسة أشهر"، مضيفاً أن الاستثناءات الوحيدة كانت "محادثات تقنية" مع الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

كما لفت إلى أن "هذا مثير للاستغراب وأقول ذلك بصراحة لأنني أتوجه لهم"، مشدداً على أن "هناك قائمة طويلة من المواضيع التي نحتاج إلى مناقشتها".

الاستعداد لاستئناف محادثات فيينا

تأتي تصريحات غروسي في وقت يجري الاستعداد لاستئناف محادثات فيينا في وقت لاحق من الشهر الحالي بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وبالتوازي مع تلك الجهود، تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية حل العديد من القضايا الأخرى مع إيران، من بينها القيود على بعض أنشطة التفتيش التي فرضتها طهران في وقت سابق من العام.

يذكر أن رافاييل غروسي كان زار طهران في سبتمبر، حيث توصل لاتفاق بشأن الوصول إلى معدات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، غير أنه كان يأمل في العودة بعيد ذلك لإجراء مزيد من النقاشات مع حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي تولى منصبه في أغسطس.

منع من الوصول "الضروري"

وبعد أيام من زيارة غروسي إلى طهران في سبتمبر، اشتكت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنه على عكس الاتفاق، مُنعت من الوصول "الضروري" إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي لصيانة معدات المراقبة.

كذلك هناك قضية أخرى طويلة الأمد بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران تتعلق بتساؤل الوكالة حول وجود سابق لمواد نووية في مواقع غير معلنة في البلاد. وقالت الوكالة في تقارير عديدة إن تفسيرات إيران بشأن المواد لم تكن مرضية. ويمكن أن تقود النقاشات حول هذه القضايا في اجتماع مجلس المحافظين إلى إعلان ينتقد إيران.

بدأت بالانهيار عام 2018

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بشأن اتفاق 2015، المسمى رسمياً خطة العمل الشاملة المشتركة، في 29 نوفمبر، أي بعد أسبوع فقط من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والمحادثات النووية في فيينا معلقة منذ يونيو الماضي.

يشار إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة بدأت بالانهيار في عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منها أحادياً في عهد الرئيس حينها دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات شديدة على إيران، بما في ذلك حظر أحادي على صادراتها النفطية. ورداً على ذلك، بدأت إيران عام 2019 في التخلي تدريجياً عن القيود الصارمة المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي.

ويبدي الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أمله في العودة إلى الاتفاق، لكن التقدم نحو إحيائه لا يزال بطيئاً.