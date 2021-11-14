شعر به سكان بالإمارات والسعودية.. زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب إيران

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي والتلفزيون الإيراني إن زلزالاً بلغت قوته 6.5 درجة هز إقليم هرمزجان بجنوب البلاد قرب مدينة بندر عباس، اليوم الأحد.

وذكر المركز أنه عدّل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما حدد تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزالين بـ6.3 درجة.

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وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بإعلان حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب إيران.

وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي: "شعر الناس بالزلزال في عدة مدن بجنوب إيران في إقليم هرمزجان".

وأضاف التلفزيون أن زلزالين ضربا المنطقة حيث تم إرسال فرق إنقاذ.

وأفادت الأنباء القادمة من إيران بمقتل مواطن في كرمان نتيجة سقوط عمود الكهرباء وقع إثر وقوع الزلزال.

وأفاد الإعلام الإيراني بوفاة شخص جراء الزلزال، وأضاف أن الوفاة وقعت إثر سقوط أسلاك كهربائية في ميناء بندر عباس مركز محافظة هرمزجان إثر الزلزال.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات أخرى.

يأتي ذلك فيما أفاد شهود عيان أن هزة أرضية خفيفة ضربت بعض المدن بالمناطق الشرقية في السعودية.

كما أعلن مركز الأرصاد الإماراتي أن زلزال إيران، الذي شعر به السكان في بعض مناطق الدولة، وقع دون آثار سلبية على الإمارات.

وتقع إيران فوق خط صدع زلزالي كبير، وتتعرض لزلزال واحد في اليوم في المتوسط.

وفي عام 2003، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة مدينة بام التاريخية وسواها بالأرض، ما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص. كذلك أدى زلزال بقوة 7 درجات ضرب غرب إيران في 2017 إلى مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من 9000 آخرين.