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إيران.. هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جنوب البلاد

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زلزال إيران
أرشيفية

إيران.. هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جنوب البلاد

دبي - العربية.نت

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ذكر إعلام إيراني اليوم الاثنين أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة "فين" في محافظة هرمزجان جنوب إيران.

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وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي والتلفزيون الإيراني قال الأحد إن زلزالاً بلغت قوته 6.5 درجة هز إقليم هرمزجان بجنوب البلاد قرب مدينة بندر عباس.

وذكر المركز أنه عدّل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما حدد تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزالين بـ6.3 درجة.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بإعلان حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب إيران.

وأفادت الأنباء القادمة من إيران بمقتل مواطن في كرمان نتيجة سقوط عمود الكهرباء وقع إثر وقوع الزلزال.

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