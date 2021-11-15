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وزير خارجية تركيا: اجتماعات مع إيران لمناقشة الحل السياسي في سوريا

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iStockإيران تركيا
تعبيرية
تركيا

وزير خارجية تركيا: اجتماعات مع إيران لمناقشة الحل السياسي في سوريا

أول زيارة يقوم بها وزير خارجية تركيا لطهران منذ تولي أمير عبد اللهيان منصبه

دبي - العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام ايرانية أن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو التقي نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان في طهران، وأن الاجتماعات ستناقش الحل السياسي في سوريا.

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ووفقا لبيان الخارجية التركية فإن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية كافة عدا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولي.

يذكر أنها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية تركيا لطهران منذ تولي أمير عبد اللهيان منصب وزير الخارجية .

وعبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن أمله في إجراء اجتماعات عالية المستوى مع إيران بشأن سوريا.

ونقل الإعلام التركي عن جاويش أوغلو القول إن هناك اجتماعات في المرحلة المقبلة على مستوى وزراء الخارجية مع إيران من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا.

من جانبه، قال عبد اللهيان في تصريحات نشرها الإعلام المحلي إنه بحث مع جاويش أوغلو الاستثمار المشترك بين البلدين وتنمية العلاقات الاقتصادية والقضايا القنصلية مع تركيا.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستسعى لتوسيع التجارة مع إيران، قائلا إن أنقرة تعتقد أن "الحظر على طهران غير صحيح"، بحسب القناة الإيرانية.

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