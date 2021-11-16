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إسرائيل للمبعوث الأميركي: إيران لا تريد العودة للاتفاق النووي

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وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد(أرشيفية- فرانس برس)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
نووي إيران

إسرائيل للمبعوث الأميركي: إيران لا تريد العودة للاتفاق النووي

لابيد يؤكد بأن إيران تحاول كسب الوقت

بندر الدوشي - واشنطن 

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التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بالمبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي خلال زيارته لإسرائيل في جولة تشمل دولا في المنطقة.

ووفقًا لموقع تايمز اوف إسرائيل الإخباري كرر لبيد موقف إسرائيل بأن إيران تحاول ببساطة كسب الوقت من خلال المفاوضات حول برنامجها النووي حتى تصبح مسألة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 غير واقعية.

المبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي
المبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي

وبحسب ما ورد قال وزير الخارجية لمالي إن إيران لا تعتزم العودة فعليًا إلى الصفقة التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترمب.

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ومن المقرر أن يلتقي مالي بوزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الموساد ديفيد بارنيا خلال زيارته. ومن غير المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء نفتالي بينيت.
ويقوم مالي حاليًا بجولة في الشرق الأوسط ويتوقف في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وعلى الرغم من المعارضة الإسرائيلية القوية من المقرر أن تبدأ الجولة التالية من المحادثات التي تهدف إلى استئناف الاتفاق النووي الإيراني في نهاية الشهر في فيينا.

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