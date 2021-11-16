.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

برلمان إيران يرفض مرشح رئيسي لمنصب وزير التربية والتعليم

  • الخط
مسعود فياضي مرشح الرئيس الإيراني لمنصب وزير التربية والتعليم
مسعود فياضي مرشح الرئيس الإيراني لمنصب وزير التربية والتعليم

برلمان إيران يرفض مرشح رئيسي لمنصب وزير التربية والتعليم

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم يتمكن المرشح الذي اقترحه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لوزارة التربية والتعليم، مسعود فياضي، من الحصول على ثقة البرلمان.

فقد صوّت 115 نائباً لصالحه مقابل 140 ضده وامتنع خمسة من إجمالي 260 نائبا عن التصويت.

على خلفية تردي الاقتصاد.. برلماني إيراني ينتقد رئيسي إيران على خلفية تردي الاقتصاد.. برلماني إيراني ينتقد رئيسي

وكان الرئيس الإيراني اقترح مسعود فياضي لهذا المنصب ما أثار الكثير من التساؤلات نظراً لصلة القرابة بينه وبين رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني من جهة وكونه لم يخدم في وزارة التربية والتعليم بتاتاً من جهة أخرى.

كما يعارض العاملون في وزارة التربية والتعليم الذين يقومون باحتجاجات متواصلة اختيار أي وزير لم يسبق وأن عمل ضمن كادر التعليم في الوزارة.

لا خبرة في التعليم

ويحمل فياضي البالغ من العمر 46 عاماً، شهادة الهندسة العمرانية من جامعة طهران ويعمل أستاذاً لـ "المنطق في فهم الدين" في معهد "الحكمة والدين"، وعمل مديراً لمؤسسة النشر في وزارة التربية والتعليم ورئيس تحرير مجلة "رشد".

بدوره، دافع رئيسي عن الوزير المقترح أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، قائلاً إنه اقترح فياضي "مع التركيز في الحكومة على الجدارة ومكافحة الفساد".

من البرلمان الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)
من البرلمان الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)

إلا أن لجنة التعليم البرلمانية عارضت انتخاب فياضي، لمنصب وزير التربية والتعليم، وأعلن رضا حاجي بور، المتحدث باسم لجنة التعليم النيابية أن فياضي "ليس من المعلمين وليست لديه خبرة في مجال التدريس".

جدير بالذكر أن المرشح لوزارة التربية والتعليم، ضمن تشكيلة الحكومة الأولى، كان حسين باغ جولي، إلا أنه لم يحصل على ثقة البرلمان كذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو
رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
اكتشف المزيد