انفجار في خط نفطي جنوب إيران.. بسبب تهالك البنى التحتية

وقع انفجار في خط أنابيب نفطي جنوب إيران، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم للأنباء وأوضحت أن السبب يكمن في تقادم وتهالك البنية التحتية.

كما أضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن هزات صغيرة شعرت بها المناطق المحيطة. كذلك، نقلت عن أهالي قرية الرميص، قولهم إن شدة الانفجار تسببت فيما يشبه الزلزال بالمنطقة.

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إلا أنها لم تشر إلى وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، نتيجة الحادث.

فيما تناقل إيرانيون على تويتر مقاطع مصورة تظهر ألسنة النار، وسحب الدخان تتصاعد في المنطقة.

بنى متهالكة

يشار إلى أن العديد من الإمدادات والخطوط النفطية في البلاد، تحتاج إلى صيانة، كما أن البنى التحتية في عدد من القطاعات أيضا يعاني المشكلة عينها. وقد فاقمت العقوبات الأميركية من تلك المشكلة، ودفعت العديد من الدول الغرية إلى الامتناع عن التعاون مع طهران في هذا المجال.

إلى ذلك، جدير بالذكر أيضاً أن البلاد كانت شهدت خلال الأشهر الماضية، بل منذ العام الماضي (2020) سلسلة حرائق وانفجارات مريبة.

فيما ألمح بعض المسؤولين الإيرانيين إلى احتمال تورط إسرائيل، لاسيما في استهدف بعض المحطات والمنشآت النووية.

ففي 8 مايو (2021) وقع حريق واسع عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب البلاد التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

فيما تعرض مفاعل "نطنز" لانفجار غامض، في يوليو من العام الماضي(2020) ، وصفته السلطات بأنه "عملية تخريب" تستهدف البرنامج النووي.