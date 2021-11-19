إيران.. احتجاجات حاشدة في أصفهان بسبب نقص المياه

جدد المزارعون احتجاجاتهم على انقطاع المياه وجفاف نهر زاينده رود في أصفهان وسط البلاد بعد تحويل مجراه، فيما أفادت الأنباء القادمة من إيران بأن سلطات طهران قطعت الإنترنت عن موقع الاحتجاجات في أصفهان، بحسب موقع "إيران انترناشيونال".

ووفقا لمقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تجمع عدد كبير من الإيرانيين إلى جانب المزارعين الأصفهانيين مرددين هتافات مثل: "أين نهر زاينده رود"، و"أعيدوا زاينده رود".

مادة اعلانية



من احتجاجات أصفهان بإيران من احتجاجات أصفهان بإيران

كما أفادت "إيران انترناشيونال" بأن شبكة الإنترنت شهدت خللا في مناطق أخرى.

وقد تظاهرت أعداد غفيرة من مواطني أصفهان إلى جانب المزارعين لليوم الـ12 بسبب عدم تخصيص حصص المياه لنهر زاينده رود.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت الأسبوع الفائت نصب خلالها عدد من المتظاهرين خياما على ضفاف النهر الجاف.