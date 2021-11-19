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إيران تستنكر عقوبات واشنطن المتعلقة بالتدخل في انتخابات 2020

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (أرشيفية- فرانس برس)
سعيد خطيب زاده
اقتصاد إيران

إيران تستنكر عقوبات واشنطن المتعلقة بالتدخل في انتخابات 2020

وزارة الخزانة الأميركية أعلنت العقوبات ووجهت اتهامات جنائية لاثنين من الإيرانيين تقول إنهما دشنوا حملة تضليل إلكتروني لناخبين مستهدفين وأعضاء منتخبين من الكونغرس وشركة إعلامية أميركية

العربية.نت، رويترز

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نددت إيران، اليوم الجمعة، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 6 أفراد وجماعة من إيران لمحاولتهم التأثير على انتخابات 2020 الرئاسية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات، أمس الخميس، إلى جانب توجيه اتهامات جنائية لاثنين من الإيرانيين تقول إنهما دشنوا حملة تضليل إلكتروني لناخبين مستهدفين وأعضاء منتخبين من الكونغرس وشركة إعلامية أميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على "تويتر": "إيران تستنكر هذه العقوبات الأميركية الجديدة غير المشروعة التي هي استمرار لسياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي اتبعها (الرئيس السابق دونالد) ترمب".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن أن الخزانة الأميركية حددت 6 أفراد وكيانا إيرانيين حاولوا التأثير على انتخابات 2020.

وأكد بلينكن في تغريدة له على "تويتر" أن بلاده ستحاسب الجهات التي ترعى محاولات تقويض ثقة الأميركيين في العملية الانتخابية.

بلينكن: الخزانة الأميركية حددت 6 أفراد وكيانا إيرانيين حاولوا التأثير على الانتخابات أميركا بلينكن: الخزانة الأميركية حددت 6 أفراد وكيانا إيرانيين حاولوا التأثير على الانتخابات

ويواجه كل من سيد محمد حسين موسى كاظمي (‭‭‬‬24 عاما‭‭(‬‬ وسجاد كاشيان (27 عاما)، اتهامات بالحصول على معلومات سرية عن عملية التصويت في الولايات المتحدة من موقع إلكتروني انتخابي واحد على الأقل في الولايات المتحدة.

والاثنان متهمان أيضا بإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين وإرسال مقطع فيديو يحتوي على معلومات مضللة حول نقاط الضعف المزعومة في النظام الانتخابي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الفيديو المشار إليه جرى إعداده "في مسعى لتقويض الثقة في الانتخابات عبر الإيحاء بأن بوسع أشخاص الإدلاء بأصوات مزيفة".

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