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الموت لخامنئي.. أهالي ضحايا "الأوكرانية" يهتفون من طهران

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هواپیمای اوکراینی

الموت لخامنئي.. أهالي ضحايا "الأوكرانية" يهتفون من طهران

دبي – العربية.نت

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تزامناً مع انعقاد محاكمة 10 متهمين في قضية إطلاق صواريخ الحرس الثوري على الطائرة الأوكرانية المنكوبة، تجمع عدد من أهالي الضحايا أمام المحكمة العسكرية بطهران، اليوم الأحد، رافعين شعارات منددة.

وهتف أهالي الضحايا أمام مبنى المحكمة "الموت لخامنئي" و"الموت للجمهورية الإسلامية"، حاملين صوراً لضحايا الرحلة 752 ولافتات تحتج على كيفية انعقاد المحاكمة.

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في الأثناء، شهد الاحتجاج حضوراً أمنياً كبيراً، فيما لم يُسمح بحضور المحاكمة إلا لآباء الضحايا، وذلك بعد مصادرة هواتفهم المحمولة قبل دخولهم، وفقاً لرابطة عائلات الضحايا.

يذكر أن الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، أسقطت بصاروخين من الحرس الثوري الإيراني بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي صباح الثامن من يناير/كانون الثاني 2020، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.

تكتم وتناقض بالتصريحات

وكان النظام الإيراني قد اعترف بعد عدة أيام من التكتم والتصريحات المتناقضة وغير الصحيحة، بأن الدفاعات المضادة للطائرات أطلقت النار على طائرة الركاب، مشيراً إلى أن سبب إطلاق النار كان "خطأ بشرياً".

من جهتها، قالت أوكرانيا وكندا وبعض المراقبين، إنهم لا يقبلون هذا الزعم، وإن النظام الإيراني يخفي الأسباب الحقيقية.

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