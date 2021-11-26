قتيل باحتجاجات العطش في إيران.. وتعطيل الإنترنت

بينما تتواصل احتجاجات العطش في إيران، أفادت قناة إيران إنترناشونال اليوم الجمعة بأن شخصا قتل مع مهاجمة قوات الأمن لمعتصمين في أصفهان بوسط البلاد وسط تواصل احتجاجات المزارعين والأهالي بشأن أزمة مياه الري.

كما نقلت عن وكالة أنباء فارس، تأكيدها أن الشرطة "استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في أصفهان".

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خلل في الإنترنت

فيما أكدت القناة أنها حصلت على شهادات من مواطنين إيرانيين تفيد بأنه تزامنا مع قمع الاحتجاجات في أصفهان وسط إيران، شهدت شبكة الإنترنت في المدينة خللا وانخفاضا في سرعتها اليوم الجمعة.

وتتواصل تظاهرات "العطش" في محافظة أصفهان، وسط إيران، على الرغم من محاولات القوات الأمنية منع المحتجين وترهيبهم.

اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

فقد أعلنت مجموعات معارضة أن اشتباكات وقعت بين الأمن والمتظاهرين على خلفية الأزمة المستمرة منذ أيام عدة.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص نزلوا لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لمواجهة الجفاف.

"الموت لخامنئي"

فيما هتف المحتجون "رجال الشرطة عار"، والموت لخامنئي"، بينما أظهرت العديد من المقاطع التي انتشرت على مواقع التواصل، اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين.

يذكر أن المزارعين في إقليم أصفهان يحتجون منذ سنوات على تحويل المياه من نهر زاينده رود لتزويد مناطق أخرى، مما أدى إلى معاناة مزارعهم من الجفاف وتهديد سبل عيشهم.

ومنذ الأسبوع الماضي، تجددت تلك التظاهرات، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع لرفع الصوت ضد العطش وجفاف محاصيلهم.