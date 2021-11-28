البحرية الأميركية تنقذ بحارين إيرانيين.. جنح مركبهما بخليج عمان

أفادت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية اليوم الأحد، بأن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أنقذت اثنين من البحارة الإيرانيين أمس السبت من سفينة جانحة في خليج عمان.

وأضافت القيادة المركزية في بيان أن سفينة البحرية الأميركية أنقذت البحارين الإيرانيين من سفينة صيد بعد أن ظلت جانحة لمدة ثمانية أيام في خليج عمان.

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ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية البحرية براد كوبر قوله "بصفتنا بحارة محترفين، فإننا نتحمل مسؤولية مساعدة المحتاجين في البحر".