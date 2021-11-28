إيران.. يوسف نوري من أعضاء الحرس الثوري وزيراً للتربية

بعد أن رفض البرلمان الإيراني، ثلاثة مرشحين لمنصب وزير التربية والتعليم، اقترحهم إبراهيم رئيسي منذ أن أصبح رئيسا للجمهورية، وافق النواب في نهاية المطاف على مرشح يأتي من أهم جهاز عسكري-أمني-اقتصادي في البلاد وهو الحرس الثوري.

وكان الوزير الجديد للتربية والتعليم يوسف نوري عمل في إدارة مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني، حيث حاز على الثقة من البرلمان بعد أن صوت 194 من أصل 268 لصالحه.

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وبحسب وكالة أنباء "إيلنا" الناطقة بالفارسية، خلال التصويت في البرلمان اليوم الأحد، قال محسن زنغنه، النائب المؤيد للوزير الجديد، إن يوسف نوري خدم في التربية والتعليم لمدة ست سنوات، وبقية السنين قضاها في الخدمة من خلال العمل في شركات قابضة عملاقة تابعة لمقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري.

طلاب "ولائيين"

وبدوره قال نوري في الجلسة البرلمانية التي انعقدت اليوم، إن الإجراءات الأولى التي سيتخذها كوزير للتربية والتعليم، تكون في مجال منع تأثير "وثيقة 2030" وقال إنه ينبغي تدريب طلاب "ولائيين".

وتطلق عبارة "الولائيين" على الأشخاص المخلصين بالمطلق في الولاء لتعليمات وتوصيات الولي الفقيه أي المرشد الأعلى للنظام الإيراني.

وتدور مواد وثيقة اليونسكو لعام 2030 حول التربية البيئية والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص الاجتماعية للرجال والنساء، والقضاء على التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، وما إلى ذلك، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي وصفها خلال كلمة له في عام 2019، بأنها "وسيلة لتوغل العدو"، فصوت البرلمان السابق ضد الوثيقة، ورضخ الرئيس السابق حسن روحاني لهذا القرار رغم استعداد حكومته للعمل بوثيقة يونسكو.

من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية إيرانية قرار السلطات إيقاف تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030، ما يدل على أن طهران ما زالت تضرب عرض الحائط بكل الالتزامات والتعهدات الدولية كدولة عضو بالأمم المتحدة، واليوم يتحدث وزير التربية والتعليم الجديد في أول كلمة له أمام البرلمان عن إبعاد هذه الوثيقة الدولية عن الوزارة التي يترأسها.

وقبل تقديم يوسف نوري لمنصب وزير التربية والتعليم، كان إبراهيم رئيسي قد اقترح كل من حسين باغ جولي ومسعود فياضي، لكن البرلمان لم يمنحهما الثقة، وغاب الرئيس الإيراني عن جلسة البرلمان اليوم وحضر نائبه الأول محمد مخبر.