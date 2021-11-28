زلزال بقوة 4.8 يضرب محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأحد، بأن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران.

ونقلت الوكالة عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوله، إن مركز الزلزال الذي وقع فجر اليوم يبعد 39 كيلومترا من مدينة آرين شهر، و55 كيلومترا من مدينة سه قلعة، و58 كيلومترا من مدينة قاين.

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وقبل أسبوعين، ذكر إعلام إيراني أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة "فين" في محافظة هرمزجان جنوب إيران.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي والتلفزيون الإيراني قال، إن زلزالاً بلغت قوته 6.5 درجة هز إقليم هرمزجان بجنوب البلاد قرب مدينة بندر عباس.

وذكر المركز أنه عدّل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما حدد تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزالين بـ6.3 درجة.