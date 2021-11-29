تقييم إسرائيلي: إيران تتخذ خطوات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

قال موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تبادلت مع الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين معلومات تفيد بأن إيران تتخذ "خطوات تقنية" للاستعداد لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تبلغ 90%، وهي النسبة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.

وأضاف الموقع نقلاً عن مصدر أميركي لم يسمّه أن المعلومات الاستخباراتية التي نقلتها إسرائيل لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقول إن تلك الخطوات التحضيرية قد تقود إيران للمضي قدماً في تخصيب اليورانيوم بتلك النسبة العالية في غضون أسابيع إن شاءت.

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وأضافت مصادر أن الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية وضعت جدولاً زمنياً، يتراوح بين عام وعامين، لكي تتقن إيران ما وصفتها "بالمتطلبات التقنية" لصنع قنبلة نووية. ورجحت أيضاً أن تبدأ إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% "قريباً".

وقال موقع "أكسيوس" إن إسرائيل شاركت الأميركيين تقييماً استخباراتياً يتعلق برغبة إيران في "الحصول على تنازلات" في مفاوضات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف أن ذلك قد يدفع الإيرانيين لزيادة الهجمات ضد القوات والمصالح الأميركية في المنطقة عبر وكلاء إيران في اليمن وسوريا والعراق.