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تقييم إسرائيلي: إيران تتخذ خطوات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

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A general view of the Arak heavy-water project, 190 km (120 miles) southwest of Tehran January 15, 2011. A group of ambassadors to the U.N. atomic watchdog toured an Iranian nuclear site on Saturday, state television reported, and Tehran accused the European Union of missing an historic opportunity by boycotting the visit. REUTERS/ISNA/Hamid Forootan (IRAN - Tags: POLITICS ENERGY SCI TECH BUSINESS)
منشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
نووي إيران

تقييم إسرائيلي: إيران تتخذ خطوات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

موقع "أكسيوس": معلومات استخباراتية نقلتها إسرائيل لإدارة بايدن ترجح زيادة إيران للهجمات ضد المصالح الأميركية عبر وكلائها في اليمن وسوريا والعراق

العربية.نت

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قال موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تبادلت مع الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين معلومات تفيد بأن إيران تتخذ "خطوات تقنية" للاستعداد لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تبلغ 90%، وهي النسبة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.

وأضاف الموقع نقلاً عن مصدر أميركي لم يسمّه أن المعلومات الاستخباراتية التي نقلتها إسرائيل لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقول إن تلك الخطوات التحضيرية قد تقود إيران للمضي قدماً في تخصيب اليورانيوم بتلك النسبة العالية في غضون أسابيع إن شاءت.

معدات لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية في إيران (أرشيفية)
معدات لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية في إيران (أرشيفية)
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وأضافت مصادر أن الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية وضعت جدولاً زمنياً، يتراوح بين عام وعامين، لكي تتقن إيران ما وصفتها "بالمتطلبات التقنية" لصنع قنبلة نووية. ورجحت أيضاً أن تبدأ إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% "قريباً".

وقال موقع "أكسيوس" إن إسرائيل شاركت الأميركيين تقييماً استخباراتياً يتعلق برغبة إيران في "الحصول على تنازلات" في مفاوضات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف أن ذلك قد يدفع الإيرانيين لزيادة الهجمات ضد القوات والمصالح الأميركية في المنطقة عبر وكلاء إيران في اليمن وسوريا والعراق.

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