إيران: لن نقبل أي طلب غير وارد في الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تقبل أي طلب غير وارد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت قناة العالم عن عبد اللهيان قوله إن الهدف الرئيسي لمفاوضات فيينا الحالية هو "استيفاء حقوق الشعب الإيراني وإلغاء إجراءات الحظر"، التي أشار إلى فرضها "بشكل أحادي" من جانب الولايات المتحدة.

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وأفاد وزير الخارجية الإيراني بوجود ما قال إنه "إجماع دولي" على أن ممارسات الولايات المتحدة التي وصفها بأنها "غير قانونية"، تمثل تجاهلا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً للسلم والأمن. وأضاف أن الممارسات الأميركية تهدف إلى حرمان إيران وباقي الأطراف والمجتمع الدولي من الامتيازات المصرح بها في الاتفاق النووي.

واتهم عبد اللهيان دول الترويكا الأوروبية بأنها "واكبت التوجه الأميركي والتزمت به من خلال صمتها وانفعالها رغم أنها اعتبرته غير قانوني وغير مقبول". ولفت إلى ما قال إنها ممارسات "تخريبية" من جانب الولايات المتحدة، قائلا إن مواكبة الدول الأوروبية لها "أفقدت الاتفاق النووي فاعليته وقضت على مزايا الاتفاق الاقتصادية" بالنسبة لإيران.

وحذر عبد اللهيان إدارة الرئيس الأميركي، جون بايدن، من الاستمرار فيه ما وصفه "نهج إدارة الرئيس الأميركي السابق (دونالد) ترمب التخريبي، وقال إن هذا يثير تساؤلا جديا عما إذا كانت على استعداد للتخلي عن سياساتها الفاشلة. وأكد أن أحدا لا يمكنه التشكيك في "جدية إيران وحسن نواياها في الالتزام الكامل بتعهداتها في الاتفاق النووي الذي انسحبت أميركا منه"، متهما الولايات المتحدة بأنها لم تدخر جهدا خلال 4 سنوات خلت لتدمير الاتفاق النووي، بينما "كانت إيران هي من بذلت قصارى جهودها لإبقائه حيا".

وأضاف الوزير الإيراني "واشنطن تفتقر لوعي صحيح بحقيقة أنه لا سبيل لاستعادة الاتفاق النووي بدون إلغاء العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها من الاتفاق". وقال إن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يهيب بجميع الدول الأعضاء اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لدعم تنفيذ خطة العمل المشتركة. وأضاف أن بلاده ستخوض المحادثات بحسن النية "لكنها لن ترضخ للمطالب التي تتجاوز الاتفاق النووي" ولن تبحث قضية خارج الإطار.

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تجري محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي في محادثات فيينا النووية.

وفي مؤتمر صحفي له، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده: "فريق التفاوض الإيراني دخل فيينا بتصميم جاد للتوصل إلى مبادئ اتفاق ويفكر في محادثات موجهة نحو النتائج".

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين الوفدين الإيراني والأميركي خلال محادثات فيينا، التي تبدأ اليوم، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لن تكون هناك محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي خلال محادثات فيينا".

وشدد على أن "الأميركيين يجب أن يأتوا إلى فيينا بهذا النهج لإزالة الجمود الذي أحدثته المفاوضات السابقة ورفع ورفع العقوبات المفروضة على إيران والتي فرضوها منذ عام 2015 بعلامات وهمية".

محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

واستؤنفت المحادثات الدولية في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، اليوم الاثنين، بعد أشهر من تعليقها، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وأرسلت الولايات المتحدة وفدا برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر.

وستصبح الجولة الجديدة للمفاوضات السابعة من نوعها والأولى بعد تولي الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس 2021.

اجتمعت أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة مجددًا في فيينا بعد ما يقرب من 6 أشهر لمناقشة العودة المتبادلة إلى الصفقة من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران، لكن الفجوة أعطت وقتًا لتجذر عقبات جديدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير مفاوضيها في فيينا، علي باقري كني، قوله: "لقد اتخذنا خيارنا، ويجب على الغرب أن يدفع ثمن عدم الالتزام بتعهداته في الاتفاق النووي".

كما نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن باقري كني قوله إن بلاده "لا تخضع للتهديد العسكري ولا للحظر.. ينبغي عدم تكرار أخطاء الماضي"، معلناً جاهزية بلاده للحوار "على أساس الحصول على ضمانات، والتحقق من التزامات الطرف الآخر".