.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس الموساد الإسرائيلي يتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

  • الخط
دافيد بارنيع
دافيد بارنيع
نووي إيران

رئيس الموساد الإسرائيلي يتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

صحيفة: جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" استعان بعلماء إيرانيين في تفجير أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

تعهد رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنيع بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي قائلا: "لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً وهذا تعهد نقطعه على أنفسنا".

وكانت صحيفة "جويش كرونيكال" قد قالت في تقرير لها إن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" استعان بعلماء إيرانيين في تفجير أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز، إبريل الماضي. لكن الصحيفة قالت إن العلماء الإيرانيين، كانوا يظنون أنهم يعملون لصالح مجموعات معارضة دولية، وليس لإسرائيل.

قالت صحيفة "جويش كرونيكال"، الناطقة بالإنجليزية، الخميس، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، جنّد فريقاً من العلماء الإيرانيين لتنفيذ عملية تفجير منشأة نطنز النووية الإيرانية، في إبريل الماضي.

رئيس الموساد السابق: فرص نجاح مفاوضات فيينا ضئيلة العرب والعالم رئيس الموساد السابق: فرص نجاح مفاوضات فيينا ضئيلة
رئيس الموساد السابق: إيران ليست قريبة من صنع قنبلة ذرية  إيران نووي إيران رئيس الموساد السابق: إيران ليست قريبة من صنع قنبلة ذرية 

وادعت الصحيفة التي تصدر من لندن، أن الموساد تواصل مع 10 علماء إيرانيين، وأقنعهم بتدمير قاعة الطرد المركزي A1000 تحت الأرض في نطنز، في محافظة أصفهان وسط البلاد، في إبريل الماضي.

لكن الصحيفة، قالت إن العلماء الإيرانيين، كانوا يظنون أنهم يعملون لصالح مجموعات معارضة دولية، وليس لإسرائيل.

وكشفت الصحيفة بعض تفاصيل تلك العملية حيث قالت إنه أُلقيت بعض المتفجرات بواسطة طائرة بدون طيار، ليجمعها العلماء بهدوء، في حين تم تهريب البعض الآخر في صناديق طعام على شاحنة تموين.

وأشارت إلى أن الدمار الذي أعقب التفجير، تسبب في حدوث فوضى في أعلى مستويات القيادة الإيرانية.

وزعمت أن التفجير تسبب في تخريب 90 في المائة من أجهزة الطرد المركزي في نطنز، مما أدى إلى تأخير التقدم نحو صنع قنبلة نووية وإيقاف المنشأة عن العمل لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها صراحة عن التفجير الذي تعرضت له المنشأة الإيرانية.

لكن وزير الخارجية الإيراني السابق، جواد ظريف، اتهم رسميا إسرائيل، آنذاك، بالمسؤولية عن "العمل التخريبي" الذي لحق بالمنشأة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر
صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
مهندس مهندس "عثر" على الطائرة الماليزية بعد 7 سنوات من اختفائها
صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل
شاهد تسونامي بالإسكندرية.. عواصف تثير الرعب والفزع شاهد تسونامي بالإسكندرية.. عواصف تثير الرعب والفزع
مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا
قبل أن تذهب
جبهة تيغراي تقترب من أديس أبابا: لا حل إلا الإطاحة بآبي أحمد
جبهة تيغراي تقترب من أديس أبابا: لا حل إلا الإطاحة بآبي أحمد
اكتشف المزيد