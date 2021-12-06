إيران.. محاكمة 300 من معتقلي احتجاجات أصفهان

أعلن رئيس دائرة القضاء في مدينة أصفهان وسط إيران، أسد الله جعفري، عن تشكيل محكمة خاصة للتحقق في التهم الموجهة إلى معتقلي الاحتجاجات التي عمت المدينة بسبب شح المياه.

وأوضح جعفري لوسائل الإعلام الإيرانية أن "عدداً من هؤلاء المحتجين أفرج عنهم لكن المحرضين الأساسيين، سيواجهون المحاكمة" بحسب تعبيره.

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بينما وثّقت مقاطع مصورة إطلاق قوات الأمن النار المباشر على التظاهرات، زعَم النائب عن طهران في البرلمان، إسماعيل كوثري، اليوم الاثنين، بأن الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان كانت "مسلحة".

وقال "إذا أراد أحد أن يحول المسيرات السلمية والعادلة إلى المسلحة، نتصدى له".

ضد سياسات المياه

وكانت الاحتجاجات قد بدأت من قبل مزارعي أصفهان يوم 8 نوفمبر الماضي ضد سياسات المياه في هذه المحافظة وحرمانهم من الري.

ثم انضم لها عدد كبير من المواطنين، إلا أنه في نهاية المطاف قمعت التظاهرة بواسطة القوات العسكرية والأمنية.

واستناداً إلى آخر تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فقد اعتقل أكثر من 300 شخص وأصيب حوالي 40 شخصًا بإصابات خطيرة في العيون ببنادق صيد من قبل قوات الأمن الخاصة.