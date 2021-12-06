.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران.. محاكمة 300 من معتقلي احتجاجات أصفهان

  • الخط
احتجاجات المياه في أصفهان (أرشيفية- فرانس برس)
احتجاجات المياه في أصفهان (أرشيفية- فرانس برس)

إيران.. محاكمة 300 من معتقلي احتجاجات أصفهان

دبي - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس دائرة القضاء في مدينة أصفهان وسط إيران، أسد الله جعفري، عن تشكيل محكمة خاصة للتحقق في التهم الموجهة إلى معتقلي الاحتجاجات التي عمت المدينة بسبب شح المياه.

وأوضح جعفري لوسائل الإعلام الإيرانية أن "عدداً من هؤلاء المحتجين أفرج عنهم لكن المحرضين الأساسيين، سيواجهون المحاكمة" بحسب تعبيره.

تظاهرات العطش تتجدد بأصفهان.. وهتاف "الموت لخامنئي" أيضاً إيران تظاهرات العطش تتجدد بأصفهان.. وهتاف "الموت لخامنئي" أيضاً

بينما وثّقت مقاطع مصورة إطلاق قوات الأمن النار المباشر على التظاهرات، زعَم النائب عن طهران في البرلمان، إسماعيل كوثري، اليوم الاثنين، بأن الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان كانت "مسلحة".

وقال "إذا أراد أحد أن يحول المسيرات السلمية والعادلة إلى المسلحة، نتصدى له".

ضد سياسات المياه

وكانت الاحتجاجات قد بدأت من قبل مزارعي أصفهان يوم 8 نوفمبر الماضي ضد سياسات المياه في هذه المحافظة وحرمانهم من الري.

ثم انضم لها عدد كبير من المواطنين، إلا أنه في نهاية المطاف قمعت التظاهرة بواسطة القوات العسكرية والأمنية.

واستناداً إلى آخر تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فقد اعتقل أكثر من 300 شخص وأصيب حوالي 40 شخصًا بإصابات خطيرة في العيون ببنادق صيد من قبل قوات الأمن الخاصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد