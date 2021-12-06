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شاهد انقلاب سفينة تجسس إيرانية.. ومقتل عسكري!

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سفينة طلائية الإيرانية

شاهد انقلاب سفينة تجسس إيرانية.. ومقتل عسكري!

دبي - مسعود الزاهد

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انقلبت سفينة حربية تحت الإنشاء تابعة للجيش الإيراني تحمل اسم "طلائية" في حوض صناعة السفن التابعة للجيش في بندر عباس، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد البحرية.

وبحسب مواقع إيرانية، فإن سفينة "طلائية" للرصد والتجسس كانت في طور التصنيع، فقد توازنها في حوض التصنيع رقم 2، التابع للبحرية الإيرانية في بندر عباس، يوم الأحد، وانقلبت على جهة اليسار، فيما لقي عسكري إيراني مصرعه في هذا الحادث.

يشار إلى أن هذه السفينة العسكرية من فئة "موج" وتم إطلاق اسم "شيراز" عليها أول مرة، قبل تسميتها بـ"طلائية"، وتزن 1500 طن ويمكنها حمل المروحيات، وبدأت البحرية الإيرانية بصنعها في عام 2013، لكن عملية الصنع توقفت لفترة طويلة واستؤنفت مؤخرا.

غرق خارك

فيما رجح موقع "ارتشبان" المختص بالشؤون العسكرية، احتمال إصلاح هذه السفينة"، إلا أنه علق على هذا الحادث، بالقول "النقطة الأساسية هي أن البحرية قد خسرت في السنوات الأخيرة من السفن، بقدر ما خسرته خلال الحرب (العراقية الإيرانية)، وكان آخرها سفينة "خارك" الاستراتيجية.

العسكري القتيل
العسكري القتيل

وسبق أن أعلن قائد مصانع القوة البحرية الإيرانية أمير شيخي في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء، "إنجاز 60% من عملية صنع سفينة طلائية".

وكانت منطقة جاسك البحرية في إيران قد أعلنت في يونيو الماضي غرق السفينة الإيرانية خارك، مؤكدة أن "جهود إنقاذ السفينة خارك باءت بالفشل.. لقد غرقت السفينة الاستراتيجية".

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