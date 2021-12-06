.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طهران: نرفض فكرة الاتفاق المؤقت في محادثات فيينا

  • الخط
وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان(فرانس برس)
وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان (فرانس برس)

طهران: نرفض فكرة الاتفاق المؤقت في محادثات فيينا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع سيطرة أجواء تشاؤمية على المحادثات النووية التي جرت الأسبوع الماضي بين إيران والدول الغربية، أعرب وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، عن قلقه من "تنصل" الدول المشاركة في المباحثات (وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وروسيا والصين بتنسيق من الاتحاد الأوروبي) من الاتفاق النووي وعدم إعطاء ضمانات لبلاده، مشددا على رفض فكرة الاتفاق المؤقت.

كما أضاف بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية "نطمح إلى اتفاق جيد نتوصل إليه خلال مفاوضات فيينا عبر إرادة جيدة ومحادثات قوية".

واشنطن تستعد لعالم بلا اتفاق نووي.. وطهران "سنتجه شرقا" إيران واشنطن تستعد لعالم بلا اتفاق نووي.. وطهران "سنتجه شرقا"

لا للاتفاق المؤقت

لكنه أكد في الوقت عينه رفض بلاده القاطع لفكرة الاتفاق المؤقت خلال المفاوضات النووية.

إلى ذلك، اتهمت طهران الغربيين بالمماطلة في المفاوضات حول ملفها النووي، مؤكدة استعدادها لبحث المقترحات التي قدمتها خلال الجولة السابعة من المحادثات، التي انطلقت في 29 نوفمبر الماضي، وتوقفت في الثالث من الشهر الجاري (ديسمبر 2021)

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده للصحافة اليوم إن "النصوص قابلة للتفاوض تماما"، مضيفا "شهدنا بعض التقاعسات وعدم الوفاء بالتزامات من قبل الأطراف الأخرى".

من المحادثات النووية في فيينا (أرشيفية- رويترز)
من المحادثات النووية في فيينا (أرشيفية- رويترز)

كما أوضح أن بلاده تنتظر "آراء الأطراف الأخرى حول الوثيقتين اللتين قدمتهما"، متهما الأطراف الأخرى بأنها "تريد لعب لعبة يلقي فيها كل المسؤولية على الآخر"، وفق تعبيره.

أتت تلك المواقف الإيرانية بعد أن أعرب الأوروبيون يوم الجمعة عن "خيبة أملهم وقلقهم" إزاء المطالب الإيرانية التي ظهرت عبر الوثيقتين. وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن "طهران تراجعت عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة" خلال الجولات السابقة من المفاوضات بين أبريل ويونيو الماضيين (2021)

كما انتقدت الولايات المتحدة السلطات الإيرانية، معتبرة أنها لم تقدم "اقتراحات بناءة" على طاولة التفاوض في فيينا.

يذكر أن الجولة السابعة من المباحثات في العاصمة النمساوية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كانت استؤنفت في 29 نوفمبر، وقدم خلالها الوفد الإيراني مسودتين لاقتراحين يتعلقان برفع العقوبات والعودة للالتزامات، إلا أنهما لم تلقيا استحسانا من الدول الأوروبية وواشنطن على السواء. فتوقفت الجولة يوم الجمعة كي تعود الوفود المشاركة إلى العواصم، قبل استكمال التفاوض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد