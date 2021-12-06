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فيديو.. اندلاع حريق بخط أنابيب غاز جنوب طهران

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حريق جنوب طهران
حريق جنوب طهران

فيديو.. اندلاع حريق بخط أنابيب غاز جنوب طهران

دبي - العربية.نت

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اندلع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الإثنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ونفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي انفجار، مشيرين إلى أن سبب الحريق هو "حدوث تسرب أثناء الحفر"، وفق ما نقلت قناة "إيران إنترناشيونال".

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كما أضافت أنه لا إصابات بسبب الحادث حتى الآن.

وكانت إيران شهدت خلال العام الحالي، سلسلة حرائق غامضة، كان آخرها ما تعرضت له منشأة نطنز قبل يومين، وسط روايات متناقضة من السلطات الإيرانية بشأن سبب الانفجار.

حرائق غامضة

كذلك، اندلع حريق في أبريل الماضي في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات في محافظة أصفهان وسط البلاد، وأدى إلى إصابة 9 عمال بجروح ولم تحدد أسبابه.

وفي 8 مايو، وقع حريق واسع عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب البلاد التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

كما اندلع حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو الماضي، ما أدى لاحتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.

وكانت إيران شهدت في الأشهر الماضية من العام الحالي (2021) موجة حرائق في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.

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