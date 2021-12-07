.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صحيفة: ضغط إسرائيلي على واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية لإيران

  • الخط
Iran radiation stock photo nuclear Iran flag on metal wall. Conflict of atomic technology
(تعبيرية)
نووي إيران

صحيفة: ضغط إسرائيلي على واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية لإيران

غانتس وبارنيا سيحثان محاوريهما الأميركيين على تطوير "خطة ب" تجاه إيران

واشنطن - الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مواقع إسرائيلية أن وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الموساد ديفيد بارنيا سيدفعان، خلال اجتماعاتهما هذا الأسبوع في واشنطن مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، الولايات المتحدة لتنفيذ ضربة عسكرية على أهداف إيرانية، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفقاً للتقارير الإسرائيلية، سيحث غانتس وبارنيا محاوريهما الأميركيين على تطوير "خطة ب" تجاه إيران، معتبرين أن المحادثات النووية المتوقفة في فيينا "فرصة للضغط على الولايات المتحدة لاتخاذ قرار أكثر حزم تجاه إيران".

من محادثات فيينا حول النووي الإيراني
من محادثات فيينا حول النووي الإيراني

وإلى جانب المطالبة بفرض عقوبات أشد على طهران، ورد في التقارير أن الإسرائيليين سيطلبون من الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وقالت "القناة 12" إن الهدف في أي هجوم أميركي محتمل لن يكون منشأة نووية في إيران، بل موقع مثل قاعدة إيرانية في اليمن، مضيفاً أن العبرة من هذا الاخيار هو إقناع الإيرانيين بتخفيف حدة مواقفهم على طاولة المفاوضات.

وقالت الشبكة أيضاً إنه من المتوقع أن يبلّغ المسؤولون الإسرائيليون الإدارة الأميركية أن إسرائيل ستواصل اتخاذ إجراءات ضد البرنامج النووي الإيراني، مشيرةً إلى العمليات الإسرائيلية المزعومة ضد أهداف إيرانية.

وكانت تقارير نشرت مؤخراً قد ذكرت أن أميركا كانت قد حذرت إسرائيل من أن هذه الضربات تأتي بنتائج عكسية حيث تعيد إيران بناء منشآت محسنة بعد كل نكسة.

منشأة نووية إيرانية
منشأة نووية إيرانية
محادثات فيينا تستأنف الخميس.. وفرنسا: المحادثات مع إيران غير مشجعة  إيران نووي إيران محادثات فيينا تستأنف الخميس.. وفرنسا: المحادثات مع إيران غير مشجعة 

وجاءت هذه التقارير بعد تعليق المحادثات النووية في فيينا إثر قيام إيران بوضع مطالب تعجيزية.

وبعد توقف المحادثات في فيينا الأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة إن إيران لا تبدو جادة. واتهم مسؤولون أميركيون وأوروبيون إيران بالتراجع عن وعودها السابقة.

وحتى روسيا، التي تتمتع بعلاقات قوية مع إيران، شككت في التزام إيران بالعملية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الأكثر قراءة
الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم
ليفاندوفسكي يتراجع عن تصريحاته بشأن ميسي ليفاندوفسكي يتراجع عن تصريحاته بشأن ميسي
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد